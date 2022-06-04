Фото пресс-службы Президента РК
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Флаг, герб и гимн Казахстана воплощают в себе мечты наших предков – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии, приуроченной к 30-летию государственных символов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев поздравил собравшихся с Днем государственных символов и отметил его особую значимость для нашего государства.

– Сегодня исполняется 30 лет со дня принятия символов нашей священной Независимости. Символы нашего государства олицетворяют тысячелетние мечты и устремления казахского народа. Флаг всегда был знаком мужества и патриотизма. В эпоху древних тюрков наши предки объединялись под флагом с изображением волка. Знамя Казахского ханства сплотило весь народ и демонстрировало единство страны. А в прошлом веке лидеры движения Алаш воодушевляли соотечественников словами: «Под сенью знамени Алаш свет наших идей не исчезнет в веках!» Эта традиция, унаследованная с древних времен, передавалась из поколения в поколение и сохранилась до наших дней. В нашем небе реет знамя Независимости, прославляющее Великую Степь. Наш небесно-голубой флаг обозначает незыблемость нашей государственности. Наш герб – это отражение идеи свободы. Наш гимн воспевает вольный дух и национальную самобытность. Эти три символа независимости придают чувство гордости нашему народу, поскольку они воплощают в себе мечты наших предков, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что уважение к основным ценностям нашей страны является долгом каждого из нас и подчеркнул необходимость положить конец фактам пренебрежительного или оскорбительного отношения к ним.

– Важно ужесточить законодательство об использовании государственных символов. При этом необходимо проводить широкую разъяснительную работу с молодежью. Это задача всего общества. В связи с этим сегодняшнее торжественное мероприятие имеет большое воспитательное значение. Поднятие флага – особая церемония, знаменующая самые важные события. В те моменты, когда наш народ принимает исторические решения, мы считаем хорошим знаком наш стяг, развевающийся в небе, – сказал Президент.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственные символы являются ярким олицетворением нашей страны, гордостью и честью нашего народа. По его мнению, флаг, герб и гимн Казахстана воплощают в себе непреклонное стремление нашей нации к свободе, прогрессу и созиданию, объединяют всех нас в единое нерушимое целое и вдохновляют каждого гражданина на кропотливый каждодневный труд и великие свершения во имя Родины.

– Торжественно поднимая наш небесно-голубой стяг, мы продолжаем славные традиции наших предков. Гордо реющий флаг заставляет сильнее стучать наши сердца, призывая быть верными идеалам Независимости. В условиях нарастающих вызовов в глобальной экономике и беспрецедентной геополитической напряженности нам следует с утроенной энергией укреплять нашу государственность. Ни в коем случае нельзя допускать оскорбления, тем более глумления над нашими государственными символами. Тех, кто совершает такие действия, необходимо строго наказывать. Будучи единой нацией, мы вместе сможем преодолеть любые трудности и построить справедливое, эффективное государство, – подчеркнул Президент.

В завершение своей речи Касым-Жомарт Токаев напомнил, что стало доброй традицией присвоение офицерских званий лучшим курсантам в рамках церемонии торжественного поднятия флага.

– Вы становитесь офицерами в год 30-летия наших Вооруженных сил. Это большая честь и огромная ответственность. Поэтому вы должны быть достойными этой чести и примером для других. Защита мира и неприкосновенности нашей Родины – священный долг каждого гражданина. Высоко нести знамя Независимости – почетная обязанность каждого воина. Героические поступки начинаются с патриотических убеждений. Уверен, вы оправдаете ожидания народа. Поздравляю вас с присвоением офицерских званий! Желаю мира и благополучия нашему народу! Пусть всегда высоко реет наше небесно-голубое знамя! – сказал Президент.

В ходе церемонии 12 лучших выпускников военных вузов получили офицерские погоны из рук Президента Казахстана – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, Премьер-министр Алихан Смаилов, Государственный секретарь Ерлан Карин, Руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу, руководители государственных органов, члены Правительства, депутаты Парламента, члены Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, курсанты высших военных учебных заведений и их родственники. 

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