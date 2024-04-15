Формирование нулевой терпимости к насилию требует комплексного подхода

Парламент принял Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и сопутствующие ему поправки в КоАП. Главная задача этих законодательных изменений – совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактика и пресечение преступлений в отношении женщин и детей. О том, каковы ожидания общества в свете принятых законов, наш разговор с депутатом Сената Жанной Асановой.

– Жанна Бейсентаевна, на прошлой неделе Сенат одобрил принятые Мажилисом поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безо­пасности детей и сопутствующие изменения и дополнения в КоАП. Попрошу вас рассказать об основных новеллах законов, какие из них вы считаете концептуальными.

– Напомню, что в Послании Главой государства было поручено ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних, а также институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга, что нашло отражение в законах.

Так, в Уголовный кодекс вносится запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено в особенной части кодекса, при совершении лицами преступления, связанного с насилием в отношении несовершеннолетних, исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, а также в случаях совершения повторно через год после примирения уголовных правонарушений. Также за деяния, нап­равленные на умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, исключается альтернативное наказание в виде ограничения свободы и устанавливается наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, устанавливается наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица, совершение изнасилования в отношении малолетнего и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего путем исключения других альтернативных мер наказания, вводится ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства. Вводится новая статья, устанавливающая особые требования к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение, применяемые судом (оказание психологической помощи, запрет на употребление алкогольных напитков и другое), а также вводится уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои путем их перенесения из КоАП в УК.

Закон содержит нормы по открытию центров поддержки семьи во всех регионах и запуску единого контакт-центра «111», где гражданам будет оказываться информационно-справочная и психологическая помощь по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей.

С вступлением в силу закона усилится контроль деятельности интернатных организаций, организаций образования и предоставляющих специальные социальные услуги для лиц с инвалидностью в условиях стационара, полустационара путем введения внеплановых проверок без предварительного уведомления. Также организации, оказывающие образовательно-оздоровительные услуги для детей (например, летние лагеря), смогут работать только по лицензии.

Жертвам бытового насилия работодатель обязан будет давать отпуск без сохранения заработной платы сроком до 30 календарных дней.

В Закон «Об автомобильном транс­порте» вводятся нормы, запрещающие принудительную высадку из общественного транспорта ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, следующего без сопровождения законного представителя, в целях обеспечения безопаснос­ти ребенка.

– Глава государства поставил задачу о создании в стране условий, при которых будет формироваться нулевая терпимость к бытовому насилию. По вашему мнению, кроме законов какие еще факторы должны и могут способствовать формированию такого принципа?

– Несмотря на принимаемые меры, в том числе законодательного характера по ужесточению ответственности за правонарушения в семейно-бытовой сфере, статистика по насилию, особенно в отношении женщин и детей, остается тревожно высокой. И мы наде­емся и верим, что применение более жестких мер наказания станет сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей, тем самым обеспечивая безо­пасность уязвимых групп населения и помогая создать дисциплинированное общество.

Но вы совершенно правильно отметили, формирование нулевой терпимости к насилию в обществе требует комплексного подхода.

В первую очередь нам, как обществу, нужно объединяться, и начать прежде всего с себя, пропагандируя ненасильственное и эмпатичное поведение дома, чтобы завтра дети могли подражать нам, сильным и надежным взрослым, которые отрицают любую правомерность физического или эмоционального насилия, независимо от его тяжести и форм.

Так мы, возможно, спасем наше будущее поколение от этого зла.

Средства массовой информации, лидеры мнений, правительственные институты и просто неравнодушные граждане могут и должны играть ключевую роль в поддержке кампаний против насилия и популяризации культуры мира. Необходимо всем обществом стремиться к созданию среды, в которой насилие является неприемлемым и несовместимым с нормами и ценностями общества, а абьюзерное или агрессивное поведение людей по отношению к членам своей семьи будет считаться как нечто абсолютно недопустимое и ненормальное.

Я считаю также, что необходимо чаще и регулярно освещать случаи насилия и их последствия в новостях, документальных фильмах и телевизионных передачах, чтобы общество понимало, что насилие не только не оправдывается, но и активно преследуется и наказывается.

– В Сенат поступило 5 070 обращений от казахстанцев, общественных и правозащитных организаций, в которых они выступают за принятие закона об обеспечении прав женщин и безопаснос­ти детей. В законе большое внимание уделено профилактике преступлений против женщин и детей. Какие это меры и достаточно ли их, на ваш взгляд?

– Я думаю, мы сделали значительный шаг в направлении защиты прав женщин и детей. Профилактика преступ­лений важна, и меры, направленные на предотвращение насилия и обеспечение безопасности, должны быть эффективными и всесторонними.

Тем не менее мы сможем оценить достаточность этих мер только после того, как будет проведен анализ их реа­лизации и влияния на уровень безопас­ности женщин и детей в стране. На это нужно время.

– В момент обсуждения законов в обществе возникла тревожность, связанная с тем, что при вступлении законов в силу у органов опеки появится больше инструментов для изъятия детей из семей, и есть опасения, что это избыточные меры, что теперь, например, за строгость в процессе воспитания ребенка могут забрать у родителей и помес­тить в интернатные учреж­дения. Так ли это?

– Мы неоднократно давали по этому поводу разъяснения. Так как отдельная группа наших граждан выразила мнение, что криминализация побоев и причинения легкого вреда здоровью якобы открывает легкий путь для лишения родительских прав по ст. 75 Кодекса «О браке (супружестве) и семье».

В проекте закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, инициированного депутатами Мажилиса Парламента, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью.

Криминализация необходима для более жесткого наказания лиц, совершающих насилие, а также недопущения тяжких последствий. Уголовное наказание – более строгий и эффективный способ предотвращения преступлений и защиты общества от опасных преступников. Также криминализация помогает поддерживать порядок и стабильность в обществе, обеспечивая справедливость и защиту прав граждан.

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. Способы воспитания должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию ребенка (ст. 72 Кодекса «О браке (супружестве) и семье»).

К тому же за телесные наказания ребенка уже существует и применяется к родителям статья 127 КоАП за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также статья 140 Уголовного кодекса «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», где уже предусмотрено уголовное наказание для родителей за жестокое обращение с детьми. Дети защищены от любого насилия Конституцией РК (ст. 17 – защита всех граждан РК от любых форм насилия), законом о правах ребенка в РК и Кодексом о браке и семье.

Адекватный родитель не будет избивать ребенка до синяков и травм. Более того, за подобные систематичес­кие телес­ные наказания в Казахстане с 1997 года применяется статья Уголовного кодекса «Истязание». Защита прав ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью происходит в соответствии с действующим законодательством и только в исключительных случаях реальной опасности.

На сегодня в рамках действующей статьи 82 Кодекса РК «О браке (суп­ружестве) и семье» уполномоченные органы (органы опеки и попечительства) уже вправе при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка принять меры по направлению его временно в детскую организацию, т. е. центр поддерж­ки детей. А за жестокое обращение с ребенком, в том числе физическое или психическое насилие над ним, при совершении умышленного уголовного правонарушения против жизни или здоровья своего ребенка, супруга либо других членов семьи уже предусмотрена ответственность в виде лишения родительских прав (ст. 75 Кодекса «О браке (супружестве) и семье»).

Также хотелось бы добавить, что в Казахстане телесные наказания в отношении детей в целом запрещены. Политика государства направлена на сохранение семьи, ребенка в кровной семье, приоритета родителей перед всеми другими лицами в вопросах воспитания, образования и безопасности детей.

– Не считаете ли вы, что основы взаимоуважения к человеку – женщине, ребенку – должны прививаться в рамках школьной программы?

– Абсолютно соглашусь! Воспитание основ взаимоуважения между людьми и соблюдение прав человека в рамках образования – это наша фундаментальная возможность для воспитания здорового и экологичного поколения, так как большую часть своего времени наши дети проводят там.

Я считаю, что как в дошкольных и школьных, так и в вузовских образовательных программах очень важно уделять внимание конституционным правам человека, этике, межличностным отношениям, эмпатии и взаимоуважению. Крайне необходимо обучать детей и молодежь методам конструктивного разрешения конфликтов и предотвращению насилия во всех его формах путем интерактивных уроков, дискуссий и проектов, способствующих пониманию различных культурных и социальных контекстов. Я давно уже озвучиваю идею показа в стенах школ и вузов социальных кинопроектов, раскрывающих суть насилия и его последствий, для развития эмпатии и понимания страданий других людей. У нас в Казахстане сейчас снимают очень качественные и содержательные фильмы на эту тему. Социальные фильмы могут помочь детям и молодежи осознать важность уважения, терпимости и мирного разрешения конфликтов, а также сформировать у них негативное отношение к насилию. Конечно же, важно выбирать фильмы с учетом возраста и психологической готовности детей к таким обсуждениям, но в целом можете считать это моим депутатским предложением для образовательных организаций.

Очень важно, чтобы перевоспитание начиналось с раннего детства и продолжалось на протяжении всей жизни, включая в себя широкий спектр мероп­риятий, направленных на изменение культуры и норм, принятых в обществе, и устранение стереотипов о ролях мужчин и женщин в обществе.