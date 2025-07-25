Макрон обещает сделать официальное заявление на следующей Генассамблее ООН, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в соцсетях, что Париж готов признать Палестинское государство. Официальное сообщение об этом глава республики обещает сделать в сентябре, на новой сессии Генассамблеи ООН.

По мнению Макрона, независимая Палестина сможет «внести свой вклад в обеспечение безопасности на Ближнем Востоке» — но только при условии демилитаризации и полного и безоговорочного признания палестинцами Израиля.

Соответствующее письмо Макрон направил главе ПНА Махмуду Аббасу.

Сейчас Палестину признают государством 147 из 193 стран ООН. Последними, чуть больше года назад, это сделали Ирландия, Испания и Норвегия.

Среди не признающих Палестинское государство — США, Великобритания, Германия и Израиль.