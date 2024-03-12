Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой

Молодой человек сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца на Эйфелевой башне в Париже и встретил там Эммануэля Макрона, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: скриншот с видео Instagram Sanzhartaizhan

По счастливому стечению обстоятельств, в этот же самый день и время, всемирно знаменитую башню решил посетить и президент Франции Эммануэль Макрон, который поздравил будущую супружескую пару из Казахстана.

Когда Макрон узнал, откуда счастливая пара родом, то рассказал, что был в Казахстане и знаком с президентом Токаевым. Также лидер Франции напомнил, что теперь у него живут два щенка казахской породы тазы.

Женихом оказался молодой казахстанец Санжар Тайжан, который основал стартап TaiSan в 2021 году.

В 2022 году TaiSan завершил выполнение своего контракта по поддержке разработки батарейных отсеков с крупнейшей в мире компанией по производству электрических самолетов Vertical Aerospace. Это британская компания, производящая самолеты с нулевым уровнем выбросов загрязняющих веществ.