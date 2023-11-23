Фундамент будущего

Год назад в своей речи на инау­гурации Президент Касым-­Жомарт Токаев отметил особую роль молодежи, сказав, что именно подрастающее поколение проложит нашей стране путь к светлому будущему, и ему необходима поддержка. И этот вопрос максимально острый и актуальный, поскольку казахстанцы – достаточно молодая нация. Как известно, в начале этого года принят законопроект и возраст молодежи увеличен с 29 до 35 лет. Таким образом, в одночасье количество молодых людей в стране выросло до шес­ти миллионов человек (ранее их число не превышало 3,2 млн).

Государственная поддержка молодежи, как правило, подраз­деляется на три направления. Это образование, трудоустройство и обеспечение жильем.

В части первого стоит отдельно сказать о программе «Мәңгілік ел жастары – индустрияға». Она направлена на то, чтобы содействовать миграции молодежи из областей республики, в которых наблюдается избыток трудовой силы, в регионы, испытывающие нехватку рабочих кадров. Для этого в тех регионах, где не хватает рабочих рук, студентам предоставляются бесплатные места в вузах и оплачивается их проживание в студенческих общежитиях.

Отметим, что с 1 сентября увеличены и размеры ежемесячных государственных стипендий: студентам бакалавриата – на 20%, обучающимся в магис­тратуре и докторантуре – на 15%, уча­щимся ТиПО – на 50%. К

2025-му размеры стипендий будут поэтапно увеличены в два раза от уровня 2020 года.

Как отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, на фоне высокого роста рождаемости систему образования в будущем ждет значительное увеличение нагрузки. Например, сегодня государственный образовательный заказ позволяет охватывать грантами чуть более 40% выпускников школ. Однако к 2040 году, при сохранении существующих подходов, эта цифра сократится до порядка 15%. При этом минис­терство с 2020 года ежегодно увеличивает количество грантов в среднем на 10%.

В этой связи начата разработка добровольной накопительной сис­темы «Келешек», которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граж­дан к высшему образованию. В рамках системы ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (207 тыс. тенге). Так начнут копиться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5–7% и инвестиционного дохода.

Параллельно будет идти накоп­ление средств в рамках инициа­тивы Главы государства «Нацио­нальный фонд – детям», что впоследствии позволит консолидировать накопления и оплатить обучение в выбранном вузе. При этом сохранятся государственные образовательные гранты, на которые можно претендовать по итогам сдачи ЕНТ. «Келешек» станет дополнительным механизмом поддержки. В случае пос­тупления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.

Оказывается поддержка и молодым ученым. В октябре этого года был объявлен конкурс на грантовое финансирование проек­тов «Жас ғалым» на

2024–2026 годы на 9 млрд тенге. Также объявлен конкурс на грантовое финансирование молодых ученых по научным и (или) ­научно-техническим проектам на 2024–2026 годы.

В целом общий бюджет науки на 2023–2025 годы в сравнении с предыдущим трехлетним перио­дом вырос в 3,3 раза и составил 643 млрд тенге.

Что касается трудоустройства, то на сегодняшний день количест­во трудоустроенных молодых людей составляет треть от общего числа населения. Поэтому создание для них рабочих мест и развитие предпринимательской дея­тельности – одно из важнейших направлений государственной молодежной политики страны.

Главным пунктом разработанного плана мероприятий является­ содействие в трудоус­тройстве молодых людей, в том числе из сельской местности и категории NEET (часть молодежи, которая не работает, не занята образованием или профессиональной подготовкой и находится вне системы образования и сферы занятости). Так, прог­рамма «Молодежная прак­тика» адресована выпускникам вузов и сузов, не имеющим опыта работы, в связи с чем им довольно тяжело трудоустроиться.­ По условиям программы, с момента окончания обучения должно пройти не более трех лет, период прохождения практики составляет один год, в течение которого выплачивается зарплата в размере 25 МРП (86 250 тенге). В этом году ее участниками стали 30,4 тыс. молодых людей.

С целью повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда и предоставления им необходимых трудовых навыков и адаптации на первом рабочем мес­те реализуется программа «Первое рабочее место». Количество ее участников – 8,6 тыс. человек.

Добавим к этому проект «Проф­навигация». Его главная цель – развитие навыков и компетенций молодежи для наиболее востребованных современных профессий. В рамках проекта проводятся­ мастер-классы для учащихся старших классов средних школ по профориентации, построению карьерной траектории, эмоциональному интеллекту, проектному мышлению, эффективным коммуникациям, командной работе, экологическому мышлению, ораторскому мастерству, в том числе в онлайн-формате. Также организуются встречи с профессионалами из ведущих сфер экономики, выпускниками рейтинговых вузов Казахстана и зарубежных университетов. Немаловажный компонент прог­раммы – проведение психодиагностики и тестирования старшеклассников в онлайн-режиме по выбору профессии.

Особым направлением в развитии потенциала молодого населения является поддержка предпринимательской деятельности. Яркий тому пример – программа льготного микрокредитования. Возраст участника должен быть от 21 года до 35 лет. Ссуда дается под 2,5% до пяти миллионов тенге на срок не более пяти лет, а в сфере животноводства – до семи лет. При этом обязателен залог в виде недвижимости или другой ценности, что входит в перечень. Это может быть как ваше, так и привлеченное имущество. Таким образом, по расчетам за пять лет переплата составит 325 тыс. тенге, за семь – 450 тыс. тенге.

– Очень удобно, что предоставляется льготный период, – объяс­няет заместитель директора департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения Айжан Жапалбаева. – Это не более одной трети продолжительности срока микрокредита. В данный период у молодежи есть возможность подняться на ноги, начать свое дело и не думать, что им необходимо уже выплачивать кредит. По истечении этого срока они начинают по графику выплачивать заем.

На этот год предусмотрено выдать 5 796 кредитов, на что выделено 28,9 млрд тенге. На сегодня поступило 7 319 заявок. 4 655 предпринимателей уже получили

средства, еще 600 их ожидают.

– Кредит выдается на конкурс­ной основе. Человек обра­щается в АО «Аграрная кредитная корпорация», через которую мы реализуем проект, там рассмат­ривают документы, после чего передают их комиссии. В нее включены представители управлений предпринимательства, сельского хозяйства, районные государственные служащие. Например, если предприниматель с определенного района соби­рается защищать свой проект, то привлекаются местные исполнительные органы, ведь у них есть видение, что именно нужно для этой местности. Из-за этого проекты разные. Многие идут по линии сферы услуг. Сейчас среди молодежи актуальны парикмахерские, швейное дело. Есть и сельхознаправление, на перевозки, продажи, – добавила Айжан Жапалбаева.

Действует в стране и программа «Жас кәсіпкер», направленная на обучение основам предпринимательства. Обучение длится­ не менее 25 дней, по итогам вы­дается сертификат. Самым перс­пективным ученикам предоставляются кредиты или гранты для открытия своего дела.

И, наконец, жилье. Программа «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи» позволяет обрести крышу над головой молодым людям до 35 лет на срок до трех лет, при этом плата аренды составит от 5 до 15 тыс. тенге. Затем арендатор должен освободить выделенную квартиру. За это время рекомендуется накопить первоначальный взнос для покупки собственного жилья. Программа действует только в мегаполисах (Астана, Алматы, Шымкент).

Региональные льготные ипотеки для молодежи распространяются на города Астану, Алматы, Шымкент, Жетысускую, Актюбинскую, Алматинскую, Карагандинскую, Костанайскую, Жамбылскую, Абайскую, Улы­таускую, Западно-Казахстанскую области. Планируется внедрить ее и в Атырау. Согласно условиям, молодые люди должны работать на государственной службе или быть бюджетниками, при этом не иметь свою недвижимость. Ставка составляет 5%, а первоначальный взнос – 10%.

К слову, собственную льготную ипотеку для молодых семей запустил «Отбасы банк» – «Жас отбасы». Необходимо открыть счет в данном банке и копить в нем деньги в течение года. На момент подачи кредитной заявки нужно накопить или внести на депозит 50% от стоимости жилья. Срок кредитования сос­тавляет от шести до девяти лет со ставкой 6% годовых. Сумма, на которую может рассчитывать молодежь, – до 100 млн тенге.