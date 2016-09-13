Технологии
Функция фильтрации оскорбительных комментариев появится в Instagram
Азамат Сыздыкбаев
Приложение Instagram добавило функцию настраиваемой фильтрации и последующей блокировки оскорбительных комментариев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tass.ru.

Как отмечают представители сервиса, благодаря этому новшеству, пользователи смогут создавать списки слов, которые они считают нежелательными. Система будет автоматически проверять комментарии к публикациям, и те из них, в которых содержатся запрещенные пользователем слова, будут скрыты от просмотра.

"Мы хотим создать условия, в которых каждый сможет оставаться собой, не сталкиваясь с критикой или оскорблениями", – подчеркивает глава Instagram Кевин Систром.

Instagram уже обладает возможностями удаления комментариев и блокировки нежелательных пользователей. Пользователи сервиса с помощью специальной функции также могут жаловаться разработчикам на записи, которые они сочли оскорбительными.

Приложение Instagram было запущено 6 октября 2010 года и изначально предназначалось лишь для смартфонов от Apple. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. Тогда же компания Facebook купила Instagram за $1 млрд. В июне этого года число пользователей сервиса превысило отметку в 500 млн человек.

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