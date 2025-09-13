Наверное, все уже наслышаны о том, что в нашей стране, по сути, есть лишь одна частная команда, выступающая в высшем дивизионе страны, – это алматинский «Кайрат». Долгие годы ее владелец Кайрат Боранбаев выстраивал профессиональную инфраструктуру клуба, и вот теперь его усилия начали приносить плоды. Воспитанники академии «Кайрат» востребованы не только внутри страны, занимая все больше мест в национальной сборной, но и подписывают контракты с известными зарубежными клубами. Все знают о Дастане Сатпаеве, который уже в следующем году сможет выступать за знаменитый английский «Челси».

Ну и, конечно же, мы не можем не остановиться на впечатляющем успехе «Кайрата» в этом году в Лиге чемпио­нов УЕФА, где он сразится с такими грандами европейского и мирового футбола, как испанский «Реал», итальянский «Интер», английский «Арсенал», португальский «Спортинг». Помимо собственно игр, кайратовцы уже заработали и еще заработают солидные призовые, которые исчис­ляются десятками миллионов евро. И вот это как раз и есть те самые потенциальные доходы от профспорта.

Да, у нас есть футбольные клубы, принадлежащие бизнесменам, но они выступают в полупрофессиональных и любительских лигах. У них, образно говоря, есть свой «выхлоп», но в страновом масштабе он практически незаметен. А почти все клубы высшего дивизиона сидят на дотациях местных бюджетов и выкачивают оттуда немалые средства, в связи с чем, собственно, и был введен лимит на денежные вливания от государства, а также запрет на финансирование легионеров (последним деньги должны выплачиваться только спонсорами).

В развитых странах футбол – это огромная индустрия с многомиллиард­ными оборотами и весьма выгодная. Тому пример – открытие в Казахстане Академии футбола от известного испанского ФК «Атлетико» из Мадрида, который видит потенциал в наших детях. Хотелось бы такого же видения и от наших бизнесменов.

По сведениям инсайдеров, уже определились первые клубы, которые будут приватизированы предпринимателями. Сообщают, что инвесторами, в частности, могут стать такие известные бизнесмены, как Михаил Ломтадзе, который возьмет «опекунство» над столичным «Женисом», Тимур Турлов – над карагандинским «Шахтером», Сергей Кан – над петропавловским «Кызылжаром», Исламгали Козбаков – над кызылординским «Кайсаром». Так ли это, мы узнаем в ближайшее время.

Но если это правда, то такому событию можно лишь поаплодировать, учитывая опыт того же Ломтадзе, владеющего английским футбольным клубом «Уиком Уондерерс». Тимур Турлов известен тем, что является одним из инициаторов создания теперь уже весьма известной казахстанской юношеской футбольной лиги Freedom QJ League. А недавно он еще занял пост президента Карагандинской областной ассоциации футбола.