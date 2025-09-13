Футбол – на коммерческие рельсы

Колонка обозревателя
22
Аскар Бейсенбаев

В Послании народу страны Касым-Жомарт Токаев особо остановился на профессиональном спорте, отметив, что его необходимо рассматривать не только как социальное явление, но и как бизнес-индустрию, приносящую значительный доход. Особый акцент Глава государства сделал на усилении работы по приватизации футбольных клубов. В свою очередь Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил Министерству туризма и спорта совместно с регионами разработать план и график приватизации футбольных клубов до 1 октября.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наверное, все уже наслышаны о том, что в нашей стране, по сути, есть лишь одна частная команда, выступающая в высшем дивизионе страны, – это алматинский «Кайрат». Долгие годы ее владелец Кайрат Боранбаев выстраивал профессиональную инфраструктуру клуба, и вот теперь его усилия начали приносить плоды. Воспитанники академии «Кайрат» востребованы не только внутри страны, занимая все больше мест в национальной сборной, но и подписывают контракты с известными зарубежными клубами. Все знают о Дастане Сатпаеве, который уже в следующем году сможет выступать за знаменитый английский «Челси».

Ну и, конечно же, мы не можем не остановиться на впечатляющем успехе «Кайрата» в этом году в Лиге чемпио­нов УЕФА, где он сразится с такими грандами европейского и мирового футбола, как испанский «Реал», итальянский «Интер», английский «Арсенал», португальский «Спортинг». Помимо собственно игр, кайратовцы уже заработали и еще заработают солидные призовые, которые исчис­ляются десятками миллионов евро. И вот это как раз и есть те самые потенциальные доходы от профспорта.

Да, у нас есть футбольные клубы, принадлежащие бизнесменам, но они выступают в полупрофессиональных и любительских лигах. У них, образно говоря, есть свой «выхлоп», но в страновом масштабе он практически незаметен. А почти все клубы высшего дивизиона сидят на дотациях местных бюджетов и выкачивают оттуда немалые средства, в связи с чем, собственно, и был введен лимит на денежные вливания от государства, а также запрет на финансирование легионеров (последним деньги должны выплачиваться только спонсорами).

В развитых странах футбол – это огромная индустрия с многомиллиард­ными оборотами и весьма выгодная. Тому пример – открытие в Казахстане Академии футбола от известного испанского ФК «Атлетико» из Мадрида, который видит потенциал в наших детях. Хотелось бы такого же видения и от наших бизнесменов.

По сведениям инсайдеров, уже определились первые клубы, которые будут приватизированы предпринимателями. Сообщают, что инвесторами, в частности, могут стать такие известные бизнесмены, как Михаил Ломтадзе, который возьмет «опекунство» над столичным «Женисом», Тимур Турлов – над карагандинским «Шахтером», Сергей Кан – над петропавловским «Кызылжаром», Исламгали Козбаков – над кызылординским «Кайсаром». Так ли это, мы узнаем в ближайшее время.

Но если это правда, то такому событию можно лишь поаплодировать, учитывая опыт того же Ломтадзе, владеющего английским футбольным клубом «Уиком Уондерерс». Тимур Турлов известен тем, что является одним из инициаторов создания теперь уже весьма известной казахстанской юношеской футбольной лиги Freedom QJ League. А недавно он еще занял пост президента Карагандинской областной ассоциации футбола.

Все колонки автора
#Спорт #футбол #приватизация #футбольный клуб

Популярное

Все
Завтра – День семьи
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Мир и будущее – через право
Всем кофе!
Футбол – на коммерческие рельсы
Заплыв с телохранителями
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
Новым премьером Таиланда стал миллиардер Анутхин Чанвиракун
Жатва на юге вышла на финишную прямую
В Казахстане намерены ввести ответственность за рассылку SMS с рекламой казино и азартных игр
Министр проверил боеготовность и условия службы в гарнизоне
Решить квартирный вопрос
Технологии для удобства жизни
Балауса Муздиман стала чемпионкой мира по версии UBO
Жемчужина национального искусства
Вопреки капризам природы
Вышел тизер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди
В Атбасаре осужден врач, выманивший у пациентки 1,5 млн тенге
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку

Читайте также

Лайкни меня. Ну, пожалуйста!
Синдром 7 сентября
Сначала примерьте на себя
«Реал» приедет в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]