Футболисты "Атлетико" подготовились к холодам Астаны

Спорт
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Ерзат Сергазин
Фото с сайта Сlubatleticodemadrid.com
Испанский клуб основательно подготовился к матчу Лиги чемпионов против "Астаны". "Матрасники" прихватили с собой в Астану все необходимое: перчатки, утепленные жилеты, утепленные брюки, головные уборы, одеяла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

В столичном аэропорту игроков "Атлетико" встречали десятки поклонников, которые, несмотря на позднее время, прибыли поприветствовать грандов европейского футбола. 

В общей сложности наставник мадридского клуба Диего Симеоне взял на игру 4-го тура главного клубного турнира Старого Света 20 футболистов: Мойя, Облак, Годин, Филипе, Сикейра, Савич, Гамес, Лукас, Хуанфран, Хименес, Тиагу, Коке, Оливер Торрес, Габи, Сауль, Феррейра-Карраско, Томас, Гризманн, Фернандо Торрес, Мартинес.

Отметим, что игра в рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ между коллективами пройдет на "Астана Арене" 3 ноября в 21.00 по времени Астаны. В прямом эфире данный поединок покажет телеканал "ТАН".

К сегодняшнему дню "Атлетико" с шестью очками лидирует в группе С, опережая по дополнительным показателям португальскую "Бенфику". На третьем месте располагается турецкий "Галатасарай", который имеет в своем активе четыре балла. "Астана" с одним набранным очком располагается на последнем месте.

Напомним, в предыдущем туре "Астана" потерпела разгромное поражение на выезде от "Атлетико" со счетом 0:4.

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