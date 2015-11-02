Футболисты "Атлетико" подготовились к холодам Астаны

Фото с сайта Сlubatleticodemadrid.com
Испанский клуб основательно подготовился к матчу Лиги чемпионов против "Астаны". "Матрасники" прихватили с собой в Астану все необходимое: перчатки, утепленные жилеты, утепленные брюки, головные уборы, одеяла, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Sports.kz
В столичном аэропорту игроков "Атлетико" встречали десятки поклонников, которые, несмотря на позднее время, прибыли поприветствовать грандов европейского футбола.
В общей сложности наставник мадридского клуба Диего Симеоне взял на игру 4-го тура главного клубного турнира Старого Света 20 футболистов: Мойя, Облак, Годин, Филипе, Сикейра, Савич, Гамес, Лукас, Хуанфран, Хименес, Тиагу, Коке, Оливер Торрес, Габи, Сауль, Феррейра-Карраско, Томас, Гризманн, Фернандо Торрес, Мартинес.
Отметим, что игра в рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ между коллективами пройдет на "Астана Арене" 3 ноября в 21.00 по времени Астаны. В прямом эфире данный поединок покажет телеканал "ТАН".
К сегодняшнему дню "Атлетико" с шестью очками лидирует в группе С, опережая по дополнительным показателям португальскую "Бенфику". На третьем месте располагается турецкий "Галатасарай", который имеет в своем активе четыре балла. "Астана" с одним набранным очком располагается на последнем месте.
Напомним, в предыдущем туре "Астана" потерпела разгромное поражение на выезде от "Атлетико" со счетом 0:4.