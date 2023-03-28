Гастрит обострился?

Пятнадцать школьников из Костанайской области выписаны из стационара городской инфекционной больницы и уже отправились домой. Их самочувствие, утверждают медики, стабилизировалось, здоровью ничего не угрожает. Все они – участники Рес­публиканской олимпиады по общеобразовательным предметам естественно-математического направления – после первого тура сошли с дистанции, почувствовав себя крайне плохо.

В городе продолжают выяс­нять причину случившегося. Все заболевшие дети питались организованно в обеденном зале буфета-столовой общежития, в котором жили. По уточненным данным в этом здании было размещено 256 школьников и 28 руководителей команд.

Приготовление пищи проводилось в столовой одного из учебных корпусов университета, в общежитии которого размес­тили детей. Питание для них доставлялось на автотранспорте. Примечательно, что дети жили в трех общежитиях, столовые в которых обслуживались одним поставщиком.

Изначально старшеклассникам выставили серьезный диагноз – «острая кишечная инфекция, острый гастроэнтерит, тяжелая степень, обезвоживание ІІ степени-?». При выписке его откорректировали, установив окончательный диагноз – «другие и неуточненные гастроэнтериты и колиты инфекционного происхождения».

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования для проведения лабораторных исследований санитарные врачи отобрали пищевые продукты, воду, смывы, взяли анализы на бактериологические исследования у работников столовой на наличие бактерий.

По результатам исследования смывов – а это посуда, столы, кухонная утварь и другой инвентарь столовой – обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП), остальные пробы находятся в работе.

– Не исключено, что эти бактерии могли спровоцировать ухудшение состояния детей, но утверждать это пока рано, – так прокомментировала результаты лабораторных исследований смывов руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента Роза Аханова. – Бактериологические же анализы у всех детей при выписке из стационара отрицательны, что говорит об отсутствии инфекции, поэтому окончательный диагноз изменился. Мы продолжаем выяснять, что прослужило причиной резкого ухудшения здоровья детей. Может, у части из них оказались слабые желудки, может, так проявилась индивидуальная реакция организма на новую пищу. Возможно, школьники съели что-то в поезде или в пищеблоке. Инфекционное расследование, которое продолжается, даст точный ответ на все эти вопросы.

Практически сразу после ЧП организаторами олимпиады принят ряд экстренных мер. В первую очередь, по согласованию с департаментом СЭС, сменили поставщика питания, которого определял Республиканский научно-практический центр «Дарын». Завтраки, обеды и ужины для детей стали готовить в столовой Шымкентской городской школы-гимназии № 1.

Отменили также торжественную церемонию закрытия олимпиады, на которую планировалось собрать порядка 900 школьников. Более того, внесены коррективы в проведение Рес­публиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению. Она пройдет в регионах, хотя изначально планировалось собрать детей в начале апреля снова в Шымкенте.

Руководство департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента утверждает, что проведение в городе республиканской олимпиады не было согласовано со службой, уведомление о ее проведении не поступало. Точно так же поставщик питания не проинформировал о намерении организовать доставку пищи в столовую-буфет.

В городской инфекционной больнице продолжает получать лечение еще один участник олимпиады из Восточно-Казахстанской области. Он госпитализирован с ветряной оспой тяжелой степени. По данным врачей, заражение вирусом произошло ориентировочно 10 дней назад.

– Мы рекомендуем организаторам республиканских олимпиад согласовывать их проведение с межведомственной комиссией по профилактике инфекционных заболеваний Респуб­лики Казахстан, – подчеркнула Роза Аханова. – Это связано с тем, что регистрация коронавирусной инфекции продолжается, пандемия не отменена, а также отмечается рост заболеваемости корью в соседних странах. К слову, в Шымкенте зарегистрировано два случая кори. Отмена массовых мероприятий с участием детей станет профилактикой для недопущения распространения болезни.