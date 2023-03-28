Гастрит обострился?

Общество
9
Любовь Доброта, Шымкент

Санитарные врачи Шымкента исключают острую кишечную инфекцию, предположительно ставшую причиной ухудшения состояния здоровья детей, оказавшихся на больничной койке.

Пятнадцать школьников из Костанайской области выписаны из стационара городской инфекционной больницы и уже отправились домой. Их самочувствие, утверждают медики, стабилизировалось, здоровью ничего не угрожает. Все они – участники Рес­публиканской олимпиады по общеобразовательным предметам естественно-математического направления – после первого тура сошли с дистанции, почувствовав себя крайне плохо.

В городе продолжают выяс­нять причину случившегося. Все заболевшие дети питались организованно в обеденном зале буфета-столовой общежития, в котором жили. По уточненным данным в этом здании было размещено 256 школьников и 28 руководителей команд.

Приготовление пищи проводилось в столовой одного из учебных корпусов университета, в общежитии которого размес­тили детей. Питание для них доставлялось на автотранспорте. Примечательно, что дети жили в трех общежитиях, столовые в которых обслуживались одним поставщиком.

Изначально старшеклассникам выставили серьезный диагноз – «острая кишечная инфекция, острый гастроэнтерит, тяжелая степень, обезвоживание ІІ степени-?». При выписке его откорректировали, установив окончательный диагноз – «другие и неуточненные гастроэнтериты и колиты инфекционного происхождения».

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования для проведения лабораторных исследований санитарные врачи отобрали пищевые продукты, воду, смывы, взяли анализы на бактериологические исследования у работников столовой на наличие бактерий.

По результатам исследования смывов – а это посуда, столы, кухонная утварь и другой инвентарь столовой – обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП), остальные пробы находятся в работе.

– Не исключено, что эти бактерии могли спровоцировать ухудшение состояния детей, но утверждать это пока рано, – так прокомментировала результаты лабораторных исследований смывов руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента Роза Аханова. – Бактериологические же анализы у всех детей при выписке из стационара отрицательны, что говорит об отсутствии инфекции, поэтому окончательный диагноз изменился. Мы продолжаем выяснять, что прослужило причиной резкого ухудшения здоровья детей. Может, у части из них оказались слабые желудки, может, так проявилась индивидуальная реакция организма на новую пищу. Возможно, школьники съели что-то в поезде или в пищеблоке. Инфекционное расследование, которое продолжается, даст точный ответ на все эти вопросы.

Практически сразу после ЧП организаторами олимпиады принят ряд экстренных мер. В первую очередь, по согласованию с департаментом СЭС, сменили поставщика питания, которого определял Республиканский научно-практический центр «Дарын». Завтраки, обеды и ужины для детей стали готовить в столовой Шымкентской городской школы-гимназии № 1.

Отменили также торжественную церемонию закрытия олимпиады, на которую планировалось собрать порядка 900 школьников. Более того, внесены коррективы в проведение Рес­публиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению. Она пройдет в регионах, хотя изначально планировалось собрать детей в начале апреля снова в Шымкенте.

Руководство департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента утверждает, что проведение в городе республиканской олимпиады не было согласовано со службой, уведомление о ее проведении не поступало. Точно так же поставщик питания не проинформировал о намерении организовать доставку пищи в столовую-буфет.

В городской инфекционной больнице продолжает получать лечение еще один участник олимпиады из Восточно-Казахстанской области. Он госпитализирован с ветряной оспой тяжелой степени. По данным врачей, заражение вирусом произошло ориентировочно 10 дней назад.

– Мы рекомендуем организаторам республиканских олимпиад согласовывать их проведение с межведомственной комиссией по профилактике инфекционных заболеваний Респуб­лики Казахстан, – подчеркнула Роза Аханова. – Это связано с тем, что регистрация коронавирусной инфекции продолжается, пандемия не отменена, а также отмечается рост заболеваемости корью в соседних странах. К слову, в Шымкенте зарегистрировано два случая кори. Отмена массовых мероприятий с участием детей станет профилактикой для недопущения распространения болезни.

Популярное

Все
Смартфон записал преступление
Коррупционный скандал вновь разгорелся в Северо-Казахстанской области
​​​​​​​В суд на судебного исполнителя
Секрет ДТ: если топливо есть, то его сразу нет
От вины до депрессии
Стал безопасным переход
Солнечный свет ремесел
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Мировой рекорд по наурыз коже установили в Астане
Аннулировать результаты олимпиады требуют родители костанайских школьников
Устойчивое функционирование и безопасность единого информационного пространства страны – один из базовых приоритетов государственной политики
Первую медаль женского ЧМ-2023 по боксу принесла Алуа Балкибекова
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Токаев поздравил жителей Казахстана с Наурызом
ЕНУ лидирует в топ-100 предметного рейтинга QS среди вузов Казахстана
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В Швеции задержали казахстанку, разыскиваемую за сбыт фальшивых евро
В бронзе и камне увековечили память о великом Абае в области Жетысу. Первый в регионе памятник поэту и просветителю открыли в Талдыкоргане в день празднования Наурыз мейрамы
Осужденные помогают пенсионерам  убирать снег в СКО
Рекорд: в Актау морской пехотинец поднял барана весом 50 килограммов  230 раз
Доминирующее воздействие электорального сезона
Избранные народом депутаты должны поддерживать с избирателями постоянный контакт – прятаться нынче не получится.
Задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка в Темиртау
Казахстанские производители готовы закрывать объемы в рамках проекта "Комфортная школа"
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
Казахстан и Китай планируют увеличить взаимную торговлю до $35 млрд
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
Сегодня на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт-презентация ансамбля «Гульдер»
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан

Читайте также

От вины до депрессии
Секрет ДТ: если топливо есть, то его сразу нет
​​​​​​​В суд на судебного исполнителя
Коррупционный скандал вновь разгорелся в Северо-Казахстанск…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]