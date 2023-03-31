Оштрафованный на 78 млн тенге газовый монополист в Алматы снизил тариф

Прокуратура Алматы добилась снижения тарифа на товарный газ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа города.

Фото: пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Прокурорская проверка в ТОО APL Construction выявила нарушения утвержденной тарифной сметы, а также злоупотребления доминирующим положением при подключении к внутриквартальным сетям газоснабжения.

«По акту надзора прокуратуры города тариф снижен с 6 362,77 тенге до 5 999,08 тенге за 1 тысячу м3 (на 5,7%), введен компенсирующий тариф на сумму 184 млн тенге. Кроме того, монополист привлечен к ответственности по части 3-1 административной статьи «Монополистическая деятельность» и части 4 адмстатьи «Нарушение законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях» со взысканием штрафа в 78 млн тенге», – поделились в ведомстве.

В горпрокуратуре уточнили, что были защищены права 11 тысяч потребителей Енбекшиказахского и Панфиловского районов, в том числе свыше 300 предпринимателей.