Где чисто, там и комфортно

Таза Казахстан
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Экологическое мероприя­тие «Адал адам – Адал еңбек», прошедшее в микрорайо­не «Лесная поляна» города Косшы, объединило порядка 250 участников, сообщает пресс-служба областного акима­та.

фото пресс-службы областного акимата

Масштабный субботник, прошедший в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», инициирован с целью формирования экологической культуры, особенно среди молодежи, более ответственного отношения к окружающей среде, отмечают организаторы.

В числе участников акции – депутаты городского маслихата, представители партии «Amanat», коммунальных служб, объединений собственников имущества, активисты Молодежного ресурсного центра. Как отметила депутат городского маслихата Ирина Осипова, акция «Таза Қазақстан» – не просто уборка территорий, это проявление гражданской ответственности.

– Эта акция стала символом единства и желания горожан сделать родной край чище и уютнее. Если каждый из нас будет беречь природу, выходить на субботники, то мы сможем создать по-настоящему комфортную и чистую среду для жизни, – сказала она.

За время субботника его участники сделали немало: собирали мусор, сажали деревья, прошлись с уборкой по побережью реки Саркырама, не оставили без внимания детские площадки, территории памятников. К слову, в Косшы субботники проходят еженедельно, убирают горожане свой город по «чистым четвергам».

– Стало очевидным, насколько жители Косшы готовы включаться в общее дело. Мы не просто убрали территорию, а показали, насколько любим свой город. Такие акции, безусловно, вдохновляют, – отметил депутат мас­лихата Сабит Дукенбаев.

В тот же день среди городских школ прошел конкурс по сбору ПЭТ-бутылок. В результате собрано 746 кг пластика. «Таза Қазақстан» – это долгосрочный проект, его задача – формировать устойчивую экологическую привычку у жителей, подчеркивают городские власти.

#субботник #экоакция #«Таза Қазақстан» #«Адал адам – Адал еңбек»

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