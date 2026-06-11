Выпущен официальный гимн Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 — DNA

ЧМ-2026
Айман Аманжолова
корреспондент

Маэстро Андреа Бочелли, Дэвид Гетта, Меган Ти Стэллион и EJAE объединились для создания DNA, официального гимна Чемпионата мира по футболу FIFA 2026

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Сегодня Чемпионат мира по футболу FIFA™ представляет DNA , официальный гимн Чемпионата мира по футболу FIFA 2026™, в исполнении легендарного тенора маэстро Андреа Бочелли; всемирно известного диджея и продюсера Дэвида Гетты; трехкратной обладательницы премии «Грэмми» суперзвезды Меган Ти Сталлион; и обладательницы премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус» певицы и автора песен EJAE, что знаменует собой определяющий музыкальный момент для турнира. DNA уже доступен на всех стриминговых платформах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Fifa.com

Выпущенный в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 , альбом DNA объединяет влиятельных артистов со всего мира, чтобы передать церемониальную и эмоциональную атмосферу турнира. Трек отражает дух первого Чемпионата мира по футболу FIFA, который пройдет в трех странах и 16 городах-хозяевах, где 48 команд будут соревноваться на самой большой футбольной арене.

Официальный гимн Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 — это момент, когда шум стихает, толпа объединяется, и футбол получает должное признание за то, чем он является на самом деле: больше, чем просто игра.

Одновременно с мировым релизом, Андреа Бочелли и группа EJAE впервые исполнят композицию DNA на церемонии открытия в Мехико в четверг, 11 июня. Церемония открытия знаменует собой начало турнира, который будет звучать в Канаде, Мексике и Соединенных Штатах, объединенных общей страстью к игре, которая связывает миллионы людей по всему миру.

Андреа Бочелли поделился своими впечатлениями о релизе:

«Название песни DNA говорит само за себя. Футбол был в моей жизни столько, сколько я себя помню, и всегда будет занимать особое место в моем сердце. Приглашение спеть гимн чемпионата мира по футболу FIFA и принять участие в церемонии открытия — это честь, которая глубоко трогает меня. Меня также переполняет огромная радость и благодарность за возвращение в Мехико, город, который принял меня с такой необычайной теплотой. А исполнение официального гимна вместе с EJAE и Дэвидом Геттой — это сотрудничество, которое я буду по-настоящему ценить. FIFA, организаторам и каждому болельщику, который соберется на стадионах, в гостиных и на площадях по всему миру, — именно для вас мы поем».

EJAE добавляет:

«Участие в создании официального гимна чемпионата мира по футболу FIFA значит для меня очень много. Особенно это важно, потому что я смогла написать для песни текст на корейском языке — представлять Южную Корею на этой сцене — большая честь. Одно из моих любимых детских воспоминаний — это Сеул во время чемпионата мира 2002 года, когда я видела, как город объединился. Я никогда не забуду чувство, когда незнакомцы на улице обнимались и праздновали. Для меня это чувство единства — то, что значит чемпионат мира, и я благодарна за возможность быть его частью в этом году!»

В основе гимна лежит мощная идея ДНК, отражающая сущность футбола – стойкость, единство, амбиции и чувство принадлежности – ценности, которые живут в каждом игроке и каждом болельщике. Как говорится в тексте песни: «Это больше, чем просто игра, это наша ДНК», – что отражает эмоциональные и культурные связи, объединяющие футбольные поля, улицы и страны на протяжении поколений.

В исполнении маэстро Андреа Бочелли, Дэвида Гетты, Меган Ти Стэллион и EJAE гимн сочетает в себе величие, современность и голоса со всего мира. Бочелли привносит вневременное достоинство и эмоциональную глубину, отражая традиции и наследие игры. Гетта добавляет современный масштаб и универсальность, а EJAE — голос, сформированный глобальным опытом болельщиков. Вместе они создали гимн, который звучит одновременно благоговейно и современно — мост между историей футбола и его будущим.

Композиция DNA , являясь официальным гимном Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 и частью официального альбома Чемпионата мира по футболу FIFA 2026™, занимает центральное место в глобальной музыкальной программе FIFA для турнира, отражая глобальный охват и общий дух Чемпионата мира по футболу FIFA. Чемпионат мира по футболу FIFA 2026 продолжает объединять болельщиков по всему миру в преддверии самого масштабного и инклюзивного турнира в истории.

- композиция Anthem сочетает классический вокал, современное искусство и электронную музыку, определяя звучание Чемпионата мира по футболу FIFA 2026;

- DNA воспевает футбол как нечто большее, чем просто игру, отражая идентичность, единство и чувство принадлежности, лежащие в основе чемпионата мира по футболу FIFA;

- Андреа Бочелли и группа EJAE впервые исполнят композицию DNA на церемонии открытия в Мехико.

#футбол #ЧМ #гимн

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