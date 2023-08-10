Где можно купить уголь в Астане

В августе в столице запустили горячую линию, которая предоставляет всю необходимую информацию о наличии, цене и точках реализации угля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото с сайта акимата Астаны

На сегодня в Астане имеется 11 тупиков и 14 мест продаж угольной продукции для горожан. Запас угля в них составляет 13 тысяч тонн. Они расположены по следующим адресам: ул.Герцена 4/1, Герцена 6/2, Коктал 28/1, Макат 40, Жамбыла Жабаева 76, Ахмета Жубанова 35, Дулатова 182/1, ул. 85 (район ТЭЦ-3), Проезд 70, уч. 9А, Герцена 6Б, Карагандинская трасса (за супермаркетом «Магнум»).

По заключенным с акиматом столицы меморандумам средние цены на уголь составляют:

Шубаркуль – 15 100 тг за тонну;

Каражыра – 15 500 тг за тонну;

Майкуба – 13 300 тг за тонну.

В городе начала функционировать горячая линия по номеру «109», где предоставляется необходимая информация о наличии, цене и точках реализации угля.