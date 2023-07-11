Где напиться чистой водицы?

Общество
150
Валентина Мелехова, Костанайская область

Сильная изношенность водопроводных труб оборачивается не только коммунальными авариями, но еще и низким качеством питьевой воды.

коллаж Натальи Ляликовой

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного сотрудниками департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области. Так, в первом полугодии на предмет санитарно-химических показателей было исследовано 1 168 проб воды, взятых из системы цент­рализованного водоснабжения. При этом 69 проб были признаны не отвечающими нормативам по запаху, привкусу, мутности, цветности, жесткости и содержанию хлоридов.

Еще сложнее дела обстоят с децентрализованными источниками водоснабжения. Из 955 проб, отобранных в скважинах и колодцах, гигиеническим нормативам не соответствовали 147, то есть больше 15%. Специалистов смутили привкус и жесткость воды, а также повышенное содержание азота, аммиака, хлоридов, нитратов, сульфатов... Кроме того, в пяти процентах проб выявлено количество бактерий, превышающее нормативы.

Сотрудники департамента проверили качество воды и в водоемах области и также нашли к чему придраться. К примеру, в протекающем через Костанай Тоболе , в частности в Амангельдинском гидроузле, мутность воды оказалась выше нормы в 22 (!) раза: 33 мг⁄л при норме не более 1,5 мг⁄л.

Отклонения по бактериологической обсемененности и химическому составу выявлены и в водоемах второй категории, то есть используемых для массового отдыха, туризма и спорта. Так, в Тоболе, в районе улицы Гашека и Корейского моста, индекс лактозоположительных кишечных палочек оказался вдвое выше нормы, а в той же реке у села Приречного Житикаринского района в 1,5 раза были превышены предельно допустимые концентрации хлоридов. Повышенное содержание марганца установлено в водоеме села Крыловка, что в Сарыкольском районе.

Как уточнили в ведомстве, основной причиной несоответствия проб воды из централизованных и децентрализованных источников по бактериологическим показателям явилась высокая изношенность водопроводных сетей. Причиной ухудшения качества воды по санитарно-химическим показателям стал низкий уровень воды в водоемах и грунтовых водах, вследствие чего повысился уровень жесткости, сухого остатка и минерализации. Главный источник загрязнения водоемов связан с явлениями природного характера в период паводка, а несоответствие по бактериальным показателям вызвано возможным загрязнением водоемов талыми водами с территории населенных мест в весенний период.

#вода #Костанайская область #питьевая вода #водоснабжение

Популярное

Все
В Восточном Казахстане для борьбы с загораниями в горной местности привлекли вертолеты с водосливными устройствами
В Кызылорде пресечена деятельность двух финансовых пирамид с многомиллионным ущербом гражданам
Вприкуску со Staphylococcus и Salmonella
От такого тепла мороз по коже
Где напиться чистой водицы?
Меняться к лучшему
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Рэкет по-соседски
Поставила «под ружье» саранча
Закон Республики Казахстан
Капшагай и море позитива
Бился как лев
Закон Республики Казахстан
В области Улытау с июля подорожали коммунальные услуги
Закон Республики Казахстан
Экологический туристический маршрут обновили при поддержке программы развития Организации объединенных наций (ПРООН)
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
С 1 июля в Казахстане начала действовать новая модель электроэнергетики
Новые госуслуги включили в компетенцию Мининдустрии
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у шести жителей Туркестанской области
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Кокшетауские ребята гостили в аулах Зерендинского района, где знакомились с сельским бытом, попробовали доить коров, готовить национальные блюда
IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования
Закончился ремонт на МАЭК
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Алихан Смаилов посетил завод "KPI Inc." в Атырау
Общественник Захира Бегалиева ведет бесплатные онлайн-курсы для людей с инвалидностью и помогает им получить первые трудовые навыки
Минсельхоз дал прогноз развития саранчовых по Казахстану на 2023 год
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн

Читайте также

Экологический туристический маршрут обновили при поддержке …
В области Улытау с июля подорожали коммунальные услуги
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат п…
От такого тепла мороз по коже

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]