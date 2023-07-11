Где напиться чистой водицы?

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного сотрудниками департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области. Так, в первом полугодии на предмет санитарно-химических показателей было исследовано 1 168 проб воды, взятых из системы цент­рализованного водоснабжения. При этом 69 проб были признаны не отвечающими нормативам по запаху, привкусу, мутности, цветности, жесткости и содержанию хлоридов.

Еще сложнее дела обстоят с децентрализованными источниками водоснабжения. Из 955 проб, отобранных в скважинах и колодцах, гигиеническим нормативам не соответствовали 147, то есть больше 15%. Специалистов смутили привкус и жесткость воды, а также повышенное содержание азота, аммиака, хлоридов, нитратов, сульфатов... Кроме того, в пяти процентах проб выявлено количество бактерий, превышающее нормативы.

Сотрудники департамента проверили качество воды и в водоемах области и также нашли к чему придраться. К примеру, в протекающем через Костанай Тоболе , в частности в Амангельдинском гидроузле, мутность воды оказалась выше нормы в 22 (!) раза: 33 мг⁄л при норме не более 1,5 мг⁄л.

Отклонения по бактериологической обсемененности и химическому составу выявлены и в водоемах второй категории, то есть используемых для массового отдыха, туризма и спорта. Так, в Тоболе, в районе улицы Гашека и Корейского моста, индекс лактозоположительных кишечных палочек оказался вдвое выше нормы, а в той же реке у села Приречного Житикаринского района в 1,5 раза были превышены предельно допустимые концентрации хлоридов. Повышенное содержание марганца установлено в водоеме села Крыловка, что в Сарыкольском районе.

Как уточнили в ведомстве, основной причиной несоответствия проб воды из централизованных и децентрализованных источников по бактериологическим показателям явилась высокая изношенность водопроводных сетей. Причиной ухудшения качества воды по санитарно-химическим показателям стал низкий уровень воды в водоемах и грунтовых водах, вследствие чего повысился уровень жесткости, сухого остатка и минерализации. Главный источник загрязнения водоемов связан с явлениями природного характера в период паводка, а несоответствие по бактериальным показателям вызвано возможным загрязнением водоемов талыми водами с территории населенных мест в весенний период.