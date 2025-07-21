Село Саржал области Абай одержало главную победу на гастрофестивале BaiQymyz, который впервые прошел на республиканском уровне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Это — большая честь и заслуженная победа для всего нашего региона! Ведь знаменитый Саржалский кумыс уже давно прославился по всей стране как уникальный натуральный продукт, покоривший множество гурманов. Однако победу сегодня определило не только качество и вкус — все решило открытое и справедливое голосование. А значит, это честная и объективная оценка, данная самими людьми», — написал Берик Уали на своих страницах в социальных сетях.

По его словам, в преддверии 180-летия великого Абая такая культурная и духовная победа особенно символична. Это не просто результат одного конкурса — это яркое подтверждение потенциала края, уважения к традициям.

Аким выразил уверенность в том, что такой успех даст новый импульс развитию внутреннего туризма, а также поможет продвигать национальные блюда как важный региональный бренд.

Он поблагодарил всех, кто причастен к этой победе, — в первую очередь производителей кумыса, организаторов фестиваля и всех, кто отдал свои голоса.

Как сообщалось ранее, в Астане 19–20 июля прошел гастрофестиваль, посвящённый традиционному напитку казахского народа – кумысу.