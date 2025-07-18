В эти выходные на ипподроме «Казанат» в Астане 19 и 20 июля пройдёт гастрономический фестиваль «BaiQymyz», посвящённый национальному напитку казахов - кумысу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мероприятии примут участие более 50 производителей кумыса со всех регионов Казахстана. Ожидается, что за два дня фестиваль посетят от 50 до 60 тысяч гостей и жителей Астаны, для угощения гостей фестиваля потратят около 16 тонн кумыса.

Вход на мероприятие для всех желающих - свободный. Все посетители смогут попробовать кумыс, изготовленный в разных регионах, узнать о его целебных свойствах, традиционных методах приготовления, посетить мастер-классы и научные конференции.

Главным событием фестиваля станет конкурс на звание «Лучший кумыс». Производители самого целебного и вкусного напитка, приготовленного по традиционным рецептам, будут состязаться за солидный денежный приз. Общий призовой фонд фестиваля составляет 45 миллионов тенге:

1 место - 20 млн тенге;

2 место - 15 млн тенге;

3 место - 10 млн тенге.

Для зрителей фестиваля кроме дегустации кумыса будут представлены такие развлекательные мероприятия, как: выставка лошадей, презентация казахских пород, ярмарка конской амуниции, соревнования по национальным видам спорта, мастер-классы ремесленников и научные конференции и аукционы.

Все эти активности направлены на развитие культуры коневодства и сельского хозяйства.

Также гости фестиваля смогут послушать доклады учёных, врачей и ветеринаров из Германии, России и Кыргызстана, познакомиться с современными технологиями капсулирования, брожения и хранения кумыса.