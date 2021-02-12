Где в Казахстане появятся новые вузы по типу Назарбаев Университета

К 2022 году в Шымкенте и Петропавловске планируется создать вузы по типу Назарбаев Университета. Об этом на заседании фракции партии "Nur Otan" в Мажилисе сообщил Премьер-министр РК Аскар Мамин, передает Kazpravda.kz
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"К 2022 году будут созданы два передовых региональных вуза по опыту Назарбаев Университета в Петропавловске и Шымкенте", – сообщил Мамин.
По его словам, стипендии студентов планируется увеличить в два раза, магистрантов и докторантов – в 1,5 раза.
"В этом году возможность бесплатного обучения получат 20 тысяч человек, затем ежегодно квоту будут увеличивать и доведут ее до 50 тысяч к 2025 году", – отметил он.
В заключение Премьер-министр добавил, что к 2025 году в рамках общежитий колледжей и университетов введут не менее 50 тысяч новых мест. Работающей молодежи (по востребованным специальностям) ежегодно будут предоставлять 3 тысячи арендных квартир.