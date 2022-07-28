Где вода – там беда

Ежедневные рейды у водоемов и усиленную разъяснительную работу вынуждены проводить сотрудники ДЧС Кызылординской области.

В регионе с начала года утонули в реках, каналах и озерах 23 человека, и, что совсем печально, восемь из них – дети. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области призывают взрослых соблюдать правила безопасности на водое­мах и в местах летнего отдыха и просят их ни на секунду не оставлять детей без присмотра. С несовершеннолетними всегда кто-то должен быть рядом.

– В жаркую погоду жители купаются в неположенных для этого местах, всюду, где есть водоемы и береговая линия позволяет подойти к ним, – рассказал начальник управления гражданской обороны ДЧС Кызылординской облас­ти Асхат Тогызбаев. – В связи с этим сотрудники нашего департамента проводят еже­дневные рейды по водоемам и усилили разъяснительную работу с населением. Тем не менее несчастные случаи на воде есть, их пока не стало меньше. При этом происходят они порой даже не на реках, а буквально во дворах, в арыках, на огородах. Так, в этом году были зарегистрированы на реке Сырдарье – четыре случая, в каналах – 12, в арыках и других водоемах – шесть случаев.

Особо отметил Тогызбаев опасность надувных детских бассейнов, их устанавливают взрослые для детворы практически в каждом дворе. Но и эти неглубокие емкости таят опас­ность, и во время купания в таких бассейнах ребенок должен быть под присмотром.

– Недавно в микрорайоне «Арай» в Кызылорде в таком бассейне утонул двухлетний малыш, – отметил спикер. – Поэтому в купальный сезон следует соблюдать осторожность во всем.