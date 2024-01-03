Где живет Дед Мороз?

Самыми популярными, в том числе и благодаря численности населения тех стран, что приходится обслуживать в Сочельник, безусловно, являются Дед Мороз и Санта-Клаус. Часто их считают аналогами друг друга, но это не так, ведь история происхождения этих двух неотъемлемых сегодня символов Нового года и Рождества совершенно разная. Роднит их лишь возраст появления: оба вошли в жизнь современного общества всего около ста лет назад.

Дед Мороз своим появлением обязан писателям. В середине XIX века в русской литературе появился мифологический персонаж – хозяин зимнего времени, который испытывает детей, давая им сложные поручения. В 1856 году Александр Афанасьев опубликовал первое собрание русских народных сказок, которые он записывал со слов крестьян, ямщиков, торговцев. В этом сборнике появляется народная сказка о Морозко: это зимний дух, который дает каверзные поручения двум девушкам, встретившимся с ним в зимнем лесу.

Прародитель современного Дедушки Мороза добротой особо не отличался, за каждую провинность мог и насмерть заморозить. Так, в 1863 году Николай Некрасов написал поэму «Мороз, Крас­ный нос», сюжет которой прост и печален: вдова-крестьянка отправляется зимой в лес за дровами, чтобы прокормить детей, да и погибает там при встрече с воеводой Морозом, который ходит по деревьям и испытывает героиню, спрашивая: «Тепло ли тебе, молодица?»

Спустя время эти и другие литературные образы соединились в один, и этот собирательный персонаж был уже далеко не так суров. Символом Нового года он тоже стал не сразу – традиции в России на рубеже прошлого и позапрошлого веков менялись в зависимости от политического строя. И только в середине 1930-х годов возник тот Дед Мороз, которого мы знаем сегодня: в 1937-м была проведена первая новогодняя елка в здании московского Дома Союзов, на которой к детям, хором звавшим Деда Мороза, явился старик с маленькой девочкой – Снегурочкой. Он интересовался успехами ребятишек за год и раздавал подарки.

Советский ритуал общения с Дедом Морозом сохранил в себе следы традиционного дарообмена. Издревле крестьянки наливали молоко в блюдце домовому, иначе он не будет присматривать за хозяйством. Пастухи, у которых ушла в лес корова, клали на опушке кусок хлеба с солью – для лешего, чтобы он вернул скотину хозяину. В отношениях с Дедом Морозом считалось, что ответным подарком ему должно быть не угощение, а послушание или проявление какого-то таланта, то есть ребенок должен показать качества полезного члена общества. Любопытно, что в методичках 1940-х годов отмечалось, что малыш должен не только продемонстрировать свои творческие умения, но и знания о борьбе рабочих в других странах.

Современному Деду Морозу достаточно стихотворения. Резиденция его располагается сегодня в Великом Устюге, где дедушка живет в резном тереме из 12 комнат, а перед домом находится центральная аллея, где расположен волшебный почто­вый ящик, куда пишут письма все дети.

Новый Свет

В отличие от русского коллеги, в основе персонажа Санты-Клауса лежит биография исторической личности. Святитель Николай родился около 270 года в римской провинции Ликия. Он был очень религиозным с раннего детства и полностью посвятил жизнь христианству. Приняв сан, Николай боролся с язычеством и проповедовал. Святой при жизни славился решительным нравом, строгим и принципиальным характером, но при этом обладал добрым сердцем.

Известны предания о многих чудесах Николая Угодника. Например, покровителем мореплавателей он считается, потому что в одном из своих путешествий на корабле из Миры в Александрию он воскресил моряка, сорвавшегося в шторм с корабельной оснастки и разбившегося насмерть.

Есть и чудо, которое объясняет, почему имя святого стали связывать с рождественскими традициями: однажды святой Николай помог трем девушкам, отец которых, не имея возможности собрать приданое, никак не мог выдать их замуж. Не желая быть узнанным, он бросил ночью мешок с золотом в окно их дома. Согласно католическому преданию, мешок этот угодил прямо в чулок, оставленный для просушки перед огнем. Отсюда произошел обычай вывешивать носки для подарков от Санты-Клауса.

В 1822 году американец Клемент Кларк Мур опубликовал стихотворение «Визит святого Николая», где впервые описал облик американского Санты – толстяка с белой бородой, который передвигается по небу в санях, запряженных оленями, и забирается в дома через дымоход. Годом позже художник Томас Наст использовал этот персонаж в серии своих карикатур.

И что самое интересное, тоже в 30-х годах прошлого столетия облик Санты окончательно сформировался: другой художник, Хэддон Сандблом, вдохновившись стихотворением Мура, нарисовал рекламный плакат для компании «Кока-Кола». А списал он портрет со своего пожилого друга, бывшего продавца Лу Прентиса. Именно таким Санту-Клауса мы знаем сегодня.

Живет он на Аляске, в США. Резиденция Санты находится в городке Норт-Пол. Там можно встретиться и пообщаться с ним и миссис Клаус, посидеть у волшебника на коленях и, конечно, сделать фото.

Есть свои рождественско-новогодние традиции и в странах Африки. Например, дети из Бурунди знают, что в новогоднюю ночь их навестит с подарками Санта Христиан. Африканский Дед Мороз живет на вершине Килиманджаро – единственном месте, где достаточно холодно, чтобы не таял снег.

Европейские традиции

Но все же самая популярная резиденция повелителя зимы находится в Лапландии. Здесь живет финский Дед Мороз – Йоу­лупукки. Он носит длинный тулуп, колпак на голове, а о своем появлении предупреждает звоном колокольчика.

Дом Йоулупукки построен вблизи горы Корватунтури, что в переводе означает «ушастая гора», и по форме действительно напоминает ухо зайца. Финский волшебник Рождества не случайно выбрал такое место – здесь он может слышать все желания детишек, даже сказанные шепотом.

Именно сюда каждый год устремляется огромное число юных туристов и их родителей. Чтобы застать Йоулупукки дома, нужно знать одну деталь его графика. За день до Рождества он покидает резиденцию, чтобы развозить подарки детям и взрослым, о чем сообщается на финском телевидении. Йоулупукки не прячется от детей, подбрасывая подарки ночью, а вручает их лично в руки. У него есть жена Муори, которая олицетворяет зиму. Помощниками волшебнику служат гномы, которые в течение года сидят в финских пещерах, слушая, как ведут себя дети во всем мире.

Четвертый в рейтинге популярности – французский «отец Рождества» Пьер Ноэль. Живет волшебник в Либурне, в Аквитании и дарит подарки всем франкоговорящим детям. В одних провинциях Пьер Ноэль подарки разносит пешком. А в других – разъезжает на ослике. Он проникает в дом через дымоход, после чего раскладывает гостинцы для послушных и трудолюбивых детей в обувь, оставленную перед камином.

Добрый французский Дед Мороз работает в паре со своим братом-антиподом по имени Пэр Фуэтар. Это злобный старик с розгами и в черной одежде. Его мифологическая функция – наказывать хулиганов, которые плохо вели себя весь год.

Шведский дедушка Томте проживает неподалеку от города Мура, у подножия высокой горы Гесундабергет. Вокруг его домика располагаются Королевство троллей, Земли Принцессы лесов и Деревушка эльфов. Кстати, взрослым в его жилище вход воспрещен, так что послушать сказки волшебника могут только детишки.

На севере Польши расположилась резиденция польского Деда Мороза – Святого Миколая. Она находится сразу на фабрике елочных игрушек Doroszko. Хозяин фабрики создал здесь резиденцию зимнего волшебника и лично встречает каждого гостя, проводит экскурсии.

Фольклорный персонаж Зюзя – белорусский брат Деда Мороза. Они похожи и внешне, и по характеру: Зюзя – щед­рый, но достаточно суровый старик с длинной бородой, который живет в лесу. Его дыхание – стужа, слезы – сосульки, иней – замерзшие слова, а волосы – снежные облака. Зимой он бегает по полям, лесам, улицам и стучит своей булавой.

Роскошная резиденция Зюзи располагается на территории заповедника Беловежская пуща. За 15 лет ее посетили более 1,5 млн туристов.

Карельский Паккайне, или Морозец, младший брат Деда Мороза, рыжеволосый озорной парень. Он живет в просторном чуме в городе Олонец. Его можно навестить, записавшись «на прием» в местном туристическом центре.

Резиденция норвежского Деда Мороза, которого зовут Юлениссен, расположена у подножия гор. Именно поэтому каждый год он собирает Дедов Морозов со всего мира на «Зимние игры Санта-Клаусов». Волшебники соревнуются в таких дисциплинах, как метание снежков и мешков с подарками, прыжки в дымоход.

Скандинавский Дед Мороз – гном Юлебукк приходит к норвежцам и датчанам в сопровож­дении козочки, нагруженной подарками. А раздавать их ему помогают ниссе – существа из скандинавских легенд и преданий, ставшие прообразами семи гномов. Еще ниссе считают местными домовыми – они незаметно присматривают за хозяйст­вом, а также приносят в дом благополучие и радость. Но если домового ниссе разозлить, он может отомстить,­ побив посуду или сделав какую-нибудь другую пакость. Из еды предпочитает овсянку с кусочком масла.

Нидерландский Синтерклаас – величественный белобородый старик в красном халате и мит­ре. Перед самым Новым годом он приплывает в Амстердам на корабле, но сам подарки не раздает. Для этого у него есть свита – мавры в пышных тюрбанах. По городу этот персонаж передвигается верхом на белом коне. У Синтерклаа­са есть большая книга, в которую записаны все детские имена с адресами. Однако он общается только с родителями, поэтому дети должны передавать письма с новогодними желаниями через них.

Фазер Кристмас – Отец Рождества – так называют главный символ новогодних праздников жители Великобритании. Раздавая пряники, он не пренебрегает и прутом, которым наказывает непос­лушных детей.

Азиатский колорит

Китайского Деда Мороза зовут Шань Дань Лаожен. Волшебник носит шелковые красные одежды и традиционный головной убор. Он мудрец и философ, а помимо волшебной силы может применить ушу и айкидо. Но это, видимо, для непослушных детей. А к хорошим Шань Дань Лаожен приезжает на ослике, груженном сладостями и подарками.

У якутского Деда Мороза – Чысхаана – целых две резиденции. Первая – в самом холодном городе мира Оймяконе. Зимой температура здесь опускается до минус 50 градусов. Второй дом находится в пригороде Якутска и называется «Царство вечной мерзлоты».

Его татарского собрата называют Кыш Бабай, а его дочку – Кар Кызы. Живут они в 60 км от Казани, в местечке Яна Кырлай. У резиденции гостей встречает разномастная свита: Шайтан, Батыр, Убырлы Карчык (татарская Баба-яга) и другая сказочная нечисть. Они расскажут местные легенды и сказки, научат нескольким фразам по-татарски.

В Казахстане, отличающемся мультикультурной средой, живут и Аяз Ата, и Санта-Клаус. Официальный дом Аяз Аты находится в Катон-Карагайском районе, в селе Коробиха. А городская резиденция расположилась в этнопарке Усть-Каменогорска. Там есть почта, рабочее место и торговые точки, где можно приобрести чай и сладости. На втором этаже резиденции – опочивальня Аяз Аты.

Стоит отметить, что этот образ тоже, скорее всего, собирательный. Имя Аяз Ата – дословный перевод на казахский «Дедушка Мороз», и этот персонаж пришел из советского прошлого. Много веков назад празднования Нового года в зимнее время в казахской степи не было. В мифологии тюркских народов Аяз Ата – божество холода. Есть мнение, что прототипом Аяз Ата стал Коркыт-ата – мыслитель, философ, сказитель, основоположник казахской струнно-смычковой музыки.

На территории курорта Бурабай в Акмолинской области находится резиденция его коллеги – Санты. Здесь можно покататься на коньках, санках и собачьих упряжках, пообщаться с эльфами и написать письмо самому доброму зимнему волшебнику.

Хотя, согласитесь, в канун Нового года настоящие волшебники живут в каждом доме и семье: ведь если ты перестал верить в Деда Мороза, значит стал им сам.