Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова

Закон и Порядок,Коррупция
106

Генеральная прокуратура РК сообщила о начале расследования в отношении Кайрата Кожамжарова, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

- В отношении экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кожамжарова К.П. начато досудебное расследование по фактам превышения должностных полномочий, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем, в разные периоды его пребывания на руководящих должностях, - говорится в официальной информации.

По всем уголовным делам образованы следственно-оперативные группы под руководством спецпрокуроров, отметили в надзорном органе.  

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе ГП РК.

#расследование #Генпрокуратура #Кайрат Кожамжаров

Популярное

Все
ИИ приходит в школу
Вопреки капризам природы
Жатва на юге вышла на финишную прямую
Министр проверил боеготовность и условия службы в гарнизоне
Технологии для удобства жизни
Завтра – День работников нефтегазового комплекса
Решить квартирный вопрос
АНПЗ – 80 лет: путь славы и ответственности
Риски радикализации внешнеполитических подходов
Как сбылась мечта Мауыты-әже
Энергетике и ЖКХ нужны «длинные деньги»
Сфера, сыгравшая особую роль в развитии страны
Жемчужина национального искусства
Есть шанс начать новую жизнь
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Синдром 7 сентября
Преодолевая обстоятельства
Будущее глазами художников
Давайте будем позитивными!
Игра, которая запомнится
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Завтра - День шахтера!
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
В краю шахтерском
AI-Sana в помощь студентам
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Глава государства прибыл в Китай на саммит ШОС
Основной закон не должен восприниматься как абстрактный текст, поскольку это живой документ
ШОС: Лидеры Казахстана и Китая провели переговоры в Тяньцзине
Глава государства рассказал о дружбе и партнерстве Казахстана и Китая
Конституция начинает говорить с гражданином на языке его проблем
Трамп отправил к берегам Венесуэлы военную флотилию
Касым-Жомарт Токаев: "Ряд новых положений Конституции не имеет прецедентов в мировой практике"
Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Каз…
МВД: заблокировано более 44 тыс. карт-счетов в наркобизнесе
АСП на 36 млн тенге незаконно начислили в Туркестанской обл…
В Узбекистане заключенные смогут сократить себе срок с помо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]