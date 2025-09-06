Генеральная прокуратура РК сообщила о начале расследования в отношении Кайрата Кожамжарова, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

- В отношении экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кожамжарова К.П. начато досудебное расследование по фактам превышения должностных полномочий, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем, в разные периоды его пребывания на руководящих должностях, - говорится в официальной информации.

По всем уголовным делам образованы следственно-оперативные группы под руководством спецпрокуроров, отметили в надзорном органе.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе ГП РК.