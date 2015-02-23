Генпрокуратура прокомментировала сотрудничество Казахстана и США
Ксения Воронина
Большим "прорывом" назвал заключенный 20 февраля в Вашингтоне Договор между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам первый заместитель Генерального прокурора РК Иоган Меркель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
"Безусловно, для Казахстана это событие является большим "прорывом", поскольку Казахстан стал первой страной центрально-азиатского региона, с которой Соединенные Штаты заключили такой договор. На основании данного международного акта казахстанские и американские правоохранительные органы смогут легитимно и оперативно осуществлять взаимодействие в борьбе с преступностью, обеспечении законности и правопорядка, а также в области защиты прав и законных интересов граждан. Безусловно, заключение подобного рода международного договора свидетельствует о возрастающей роли доверия властей США к правовой системе Казахстана, создании у нас в стране отвечающих международным стандартам институтов демократии и независимого правосудия", - подчеркнул Иоган Меркель.
Он также отметил, что только в прошлом году Генпрокуратура РК получила от американской стороны 8 запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам, со своей стороны Казахстан направил в их адрес 4 таких же запроса.
"Буквально неделю назад мы получили благодарственное письмо американской стороны за оперативное исполнение запроса компетентных органов США об оказании правовой помощи по уголовному делу, связанному с совершенным в Америке налоговым и банковским мошенничеством", - отметил Меркель.
Первый заместитель Генерального прокурора заявил о намерении в ближайшей перспективе укреплять казахстанско-американские отношения в правовой сфере.
"В частности, сегодня мы прорабатываем вопрос о присоединении Казахстана к межамериканским конвенциям о взаимной помощи по уголовным делам от 23 мая 1992 года, об экстрадиции от 26 декабря 1933 года и передаче осужденных от 9 июня 1993 года, что позволит урегулировать международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства со странами американского континента в целом и с США в частности. Ход данной работы находится на постоянном контроле руководства Генеральной прокуратуры", - сказал он.