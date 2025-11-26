Генпрокурор Казахстана совершил рабочую поездку в ОАЭ

Во время переговоров генпрокурор Казахстана затронул вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц, оказания правовой помощи по уголовным делам, а также возврата незаконно выведенных активов

Фото: генпрокуратура

Берик Асылов совершил рабочий визит в ОАЭ, где провёл переговоры с министром юстиции  Абдуллой Султаном бин Ауадом Аль Нуайми и генеральным прокурором ОАЭ  Хамадом Саифом Аль Шамси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру.

В рамках встреч стороны обсудили перспективы расширения межведомственного взаимодействия и укрепления международной безопасности.

"В своём выступлении глава надзорного ведомства Казахстана обратил внимание на то, что Казахстан и ОАЭ сталкиваются с идентичными современными вызовами и угрозами, что делает особенно важным совместное решение вопросов противодействия преступности, обеспечения законности и правопорядка.  

Также генпрокурор Казахстана затронул ряд аспектов двустороннего сотрудничества в уголовно-правовой сфере, в частности экстрадиции разыскиваемых лиц, оказания правовой помощи по уголовным делам, а также возврата незаконно выведенных активов", - говорится в пресс-релизе.

В этом году из ОАЭ в Казахстан уже экстрадировано 9 лиц, подозреваемых в совершении общеуголовных преступлений, в основном корыстно-насильственной направленности.

Кроме того, в Министерстве юстиции ОАЭ казахстанской делегации была презентована работа, связанная с сокращением бюрократизации деятельности государственных органов и повышением качества оказываемых услуг гражданскому обществу.

