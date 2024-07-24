Генсек ООН призвал остановить все военные конфликты в преддверии ОИ-2024 в Париже

В эти дни и недели необходимо стремиться к конечной цели – миру для всех, заявил он

Фото: Анадолу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал участников всех вооруженных конфликтов на Земле сложить оружие в духе Олимпийского перемирия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу.

Соответствующее заявление прозвучало в видеопослании, которое Антониу Гутерриш приурочил к предстоящему открытию летних Олимпийских игр в Париже, сообщает пресс-служба ООН.

По словам главы ООН, в эти дни и недели необходимо наводить мосты, укреплять солидарность и стремиться к конечной цели – миру для всех.

«Мир собрался в Париже, чтобы прославлять силу спорта, чтобы дарить надежду, чтобы объединять культуры и людей, а также продвигать взаимное уважение и честные правила игры. Все это – также идеалы Организации Объединенных Наций», - говорится в послании.

Гутерриш пожелал олимпийцам и паралимпийцам всяческих успехов.

«Вы вдохновляете нас мечтать о большем. Пусть олимпийский огонь освещает путь к миру и гармонии», – добавил он.

Традиция Олимпийского перемирия восходит к IX веку до н.э., когда в соответствии с предсказанием дельфийского оракула в Древней Греции были прекращены распри и войны, в результате которых был разрушен город Пелопоннес, и проведены состязания спортсменов из враждующих племен.

Спустя годы к Пелопонесскому договору о проведении Олимпийских игр присоединились и другие греческие племена. Изначально цель прекращения войн на время Олимпиады состояла в обеспечении возможности всем атлетам добраться до места проведения соревнований и принять в них участие. Генеральная Ассамблея ООН возродила древнюю греческую традицию «экехейрии» (Олимпийского перемирия) в 1993 году.