Геосканер нашел возможное местонахождение упавшего с людьми автобуса в Майкаине

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

На территории АО «Майкаинзолото» продолжаются работы по углублению прохода с помощью тяжелой техники. Всего вывезено более 37 тыс. куб. м грунта и горной породы. В работе задействован геосканер. С его помощью 7 января под грунтом на глубине 5 метров обнаружено возможное местонахождение автобуса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Сегодня, 8 января, провели повторное сканирование грунта, по его результатам будет скорректирован ход поисково-спасательных работ.

Всего на месте происшествия задействованы 139 человек и 47 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, местных исполнительных органов, АО «Майкаинзолото», полиции и скорой помощи.

В целях расследования причин несчастного случая работает комиссия под председательством заместителя председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК Мусы Танабаева.

В состав комиссии вошли первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов, генеральный директор АО «Майкаинзолото» Куаныш Ботин, руководители и специалисты департамента Комитета промышленной безопасности, управления труда, РЦШ ПВАСС, профсоюзной организации.

Для организации объективного расследования и определения причин несчастного случая привлечены представители четырех экспертных организаций, отметили в ДЧС Павлодарской области.

По факту падения автобуса областной департамент полиции завел уголовное дело.