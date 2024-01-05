Полиция начала расследование по делу о падении автобуса с людьми в Майкаине

Происшествия
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Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

Дело находится на особом контроле МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По факту падения автобуса департамент полиции Павлодарской области завел уголовное дело, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц, начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК Республики Казахстан. Создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных следователей. Расследование находится на особом контроле Министерства внутренних дел",- сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Рашад Утеуов.

В соответствиии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не разглашается, добавил он.

Ранее сообщалось, что ночью, 4 января, рабочий автобус, в котором находились люди, провалился в очистное пространство. Предварительная длина обвала 150-200 метров, ширина 500 метров и глубина 150 метров. В автобусе находились 4 человека. Силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух человек. Спасательные работы продолжаются.

#расследование #автобус #уголовное дело #падение #Майкаин

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