Героизм под натиском стихии

Общество
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Андрей Кратенко, Северо-Казахстанская область

Полицейские региона достойно несли свою службу во время ЧС

фото ДП СКО

Весна 2024 года останется в памяти жителей СКО как время испытаний и героизма. С начала паводка в области было эвакуировано более 10 тыс. человек. Сотни из них нашли временное убежище в эвакуационных пунктах. В одночасье многие лишились крыши над головой. Благодаря профессио­нализму и ответственности стражей порядка обошлось без жертв.

Работа на затопленных улицах была сопряжена с постоянным риском. Мощное течение обязывало все время быть начеку.

Очевидцы до сих пор волнуются, рассказывая, как стремительно вода затопила микрорайон «Подгора». Это случилось 13 апреля примерно в 17 часов. Все экстренные службы были заняты эвакуа­цией людей. В какой-то момент полицейским пришлось выручать даже… спасателей. Сотрудники ЧС едва не погибли, когда их автомобиль забуксовал и не смог развернуться на стремительно затопляемой окраине. Стражи правопорядка подоспели на помощь и эвакуировали работников ДЧС СКО на лодке, с трудом преодолевая бурное течение.

В последующие дни было немало других случаев, когда все решала взаимовыручка.

Неделями массы воды катили через Подгору, снося заборы, сокрушая постройки. Поэтому в каждом экипаже был полицейский, который, разместившись на носу лодки, промерял глубину воды шестом, отталкивал мусор и убеждался, что в мутном потоке не прячется опасное препятствие.

Одним из первых сигналов бедствия стал звонок из Куйбышевского лесхоза, где в водной ловушке оказалась пожилая женщина, не способная передвигаться самостоятельно. Полицейские немедленно выдвинулись на место происшествия. Несмотря на сильное течение, они быстро добрались до нужного дома и эвакуировали пенсионерку.

– Порой мы заходили в дома, жители которых не подозревали, что вода уже на крыльце, а они безмятежно смотрят телевизор, – вспоминает сегодня подполковник полиции Самат Жантасов.

Полицейские рассказывают о драматичном случае, когда медики везли из города Мамлютки в областной центр 14-летнего мальчика с аппендицитом. Карета скорой помощи проехала мост через Ишим и остановилась, поскольку вся улица Потанина в Петропавловске в тот момент была похожа на бурную реку. Оперуполномоченный второго отдела полиции УП Петропавловска Быржан Бакиров посадил мальчика себе на спину и, преодолевая встречное течение, понес его к лодке с мотором. В ней же нашлось место для матери и медработника. Вскоре все трое были доставлены в детскую больницу. Мальчик был спасен.

В поселке Кожевенный полицейские также повели себя, как настоящие герои. Вода пришла около 10 часов утра. На улице Рыжова начальник УП Петропавловска Марат Жумалиев, заместители начальника ДП СКО Аскар Мухаметкалиев и Айдос Идрисов заметили двух мужчин, которые из-за сильного течения не могли выбраться на сушу самостоятельно. Стоя по пояс в воде, полицейские затащили людей в кабину автомобиля. Спасенными оказались братья Юрий и Николай Закатырины. В руках они несли кошку и документы. Молодые люди признались, что не ожидали такого стремительного прихода воды.

Полицейские несли дежурство в затопленных районах до тех пор, пока не ушла вода. Рис­куя жизнями, они выполняли свой долг, показывали примеры истинного мужества и самоотверженности.

Так, старший лейтенант полиции Арман Тулегенов мгновенно бросился на помощь, когда увидел, как уходит под воду дом, в котором еще находились люди – семья из четырех человек. Арман эвакуировал в безопасное место всех жильцов, включая маленького ребенка и пожилую женщину. Помогали его товарищи из городского отдела полиции.

Чтобы оградить горожан от мародеров, полицейские выставляли блокпосты на дачных участках.

После паводка в Совет ветеранов отдела полиции Кызыл­жарского района обратился за помощью 67-летний пенсионер органов внутренних дел Сергей Федорович Терехов, дом которого в селе Прибрежном затопило едва ли не по самую крышу. Сотрудники районного отдела полиции откликнулись на просьбу пенсионера. Буквально на следующее утром 15 полицейских вместе с начальником отдела полиции Алиханом Байкадамовым и председателем Совета ветеранов Балгабаем Рахметовым прибыли к дому по улице Шаймергенова, 6 и приступили к работе. Кто-то снимал и выносил полы, кто-то передвигал мебель, а кто-то убирал мусор со двора.

Сергей Терехов много лет прослужил в органах внутренних дел. Ушел на заслуженный отдых в 2002 году в должности начальника управления связи УВД СКО. Ветеран искренне поблагодарил полицейских за помощь и моральную поддержку.

Позади месяц тяжелой работы на воде. Вернувшись к привычному ритму службы, полицейские перебирают в памяти сложные эпизоды, делятся опытом лодочного патрулирования. Хорошо, что еще до прихода большой воды были подготовлены плавательные средства и определены экипажи из числа сотрудников, имевших опыт хождения на вес­лах и управления моторными лодками.

– Мой отец был заядлым рыбаком, и я часто ходил с ним на лодке. С детства знаю, как вести себя на воде, – поделился инспектор батальона патрульной полиции Талгат Аугалиев.

– Но стихия, которая хлынула на нас, превзошла все ожидания, – отметил полицейский-кавалерист Нурлан Кокабаев.

– Поначалу было не по себе, – признает заместитель начальника отдела МПС УП Петропавловска Жаксылык Байбусинов. – Но мы быстро приноровились. Вывозили собак и кошек, доставляли людей, следили, чтобы в зоне эвакуации не появлялись посторонние. В самые трудные дни экипажи дежурили посуточно, а потом стали меняться каждые 12 часов.

Дежурил сутками в те тревожные дни и сам Жаксылык. Работал в дождь и на ледяном ветру, от которого усиливались волны, грозя опрокинуть малые суда полицейских. Это был реальный героизм под натиском стихии…

– Тело до сих пор помнит качку, – говорит Жаксылык Байбусинов. – Все трудности мы преодолели. Сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и волонтеры доказали высокий профессионализм и готовность к действиям в нестандартной ситуации. Благодаря этому все поставленные задачи были выполнены, краж чужого имущества в период затопления не было.

#полиция #паводок #СКО #служба #стихия #День полиции

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