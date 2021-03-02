Общество

Гибель семьи в Туркестанской области: дом находился на учете пожарных

Айдана Демесинова
В частном доме в Туркестанской области, где от угарного газа погибли женщина и дети, ранее проводился инструктаж по технике пожарной безопасности. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Этот трагический случай, который произошел в Туркестанской области, там как раз обход домовладения был. Наши сотрудники провели инструктаж жителей по правилам работы с газотехническим оборудованием. Этот дом находился на учете. Но эта трагедия, видите, даже обход не спас данную семью. Поэтому мне хотелось бы еще раз обратиться к нашим гражданам, чтобы не пренебрегали мерами противопожарной безопасности, правилами эксплуатации газотехнического оборудования", – сказал Ильин.

По его словам, компании, которые обслуживают жилые дома в части установки газового оборудования, несут персональную ответственность за правильность его эксплуатации. По словам министра, эти требования должны быть указаны в договоре.

"По этому случаю в Туркестане – компания, с которой был заключен договор, была обязана проводить техническое освидетельствование оборудования и давать заключение в части правильности его эксплуатации", – продолжил спикер.

Министр отметил, что в стране увеличилось количество пожаров в целом.

"Еще до начала отопительного периода мы начали рейдовые обходы по домовладениям, которые мы взяли на учет совместно с акиматами и органами социальной защиты. Это наиболее уязвимые слои населения: одинокие люди, пенсионеры, многодетные семьи и люди, ведущие антисоциальный образ жизни. Всего таких домов по стране мы насчитали 118 тысяч. Во всех этих домах с участием местных исполнительных органов, а также спонсоров, которые привлекались, были установлены различные датчики: датчики угарного газа, датчики контроля за газовым оборудованием. Их работа дает положительный эффект", – сказал министр.

По его словам, за прошедшие два месяца датчики в таких домах неоднократно срабатывали, что фактически спасло проживающих в них людей. 

"По стране у нас насчитывается свыше 2 миллионов жилых домов. Наши сотрудники совместно с органами социальной защиты и участковыми инспекторами посещали их. Акцент был сделан прежде всего на автономных системах отопления. Проинструктировано более 4 миллионов граждан, организованы сходы с населением. Печальная, наверное, статистика, хотя это право каждого гражданина, мы констатируем, что при дворовых обходах жители более 77,5 тысячи домов отказались от допуска к себе наших сотрудников, чтобы мы могли хотя бы проинструктировать по правилам поведения при возникновении чрезвычайной ситуации. И, к сожалению, бывают факты, когда именно в этих домах происходили пожары", – заключил Юрий Ильин.

Напомним, 27 февраля 2021 года в частном доме в Туркестане погибли пять человек: мать 1980 года рождения и дети 2004, 2006, 2013 и 2016 годов рождения. Причина смерти – отравление угарным газом.

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