Гибридную электростанцию построят в Мангистау

Энергетика
107
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял делегацию, возглавляемую гендиректором компании Arm Wind Федерико Пульезе и техническим директором Eni в Казахстане Андреа Римольди, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Фото: акимат Мангистауской области

В ходе встречи обсуждался проект строительства гибридной электростанции на основе современных технологий, строительство которой итальянская энергетическая компания Eni S.p.A и АО НК «КазМунайГаз» начали в Жанаозене.

Данная станция обеспечивает стабильное и низкоуглеродное производство электроэнергии путем объединения солнечных, ветровых и газовых электростанций.

Например, на солнечной электростанции мощностью 50 МВт будут установлены 82 тыс. современных солнечных панелей, что позволит эффективно преобразовывать солнечную энергию в электричество. Также в состав ветропарка мощностью 77 МВт входят 11 ветротурбин по 7 МВт каждая. Используя устойчивый ветровой поток региона (средняя скорость – 8,5 м/с), турбины обеспечат высокую производительность. Кроме того, газовая электростанция мощностью 120 МВт будет оснащена 6 газовыми турбинами мощностью по 20 МВт.

Запуск СЭС планируется в III квартале 2025 года, ГазЭС – во II квартале 2026 года, ВЭС – в IV квартале 2026 года.

Аким области Нурдаулет Килыбай подчеркнул важность строящейся в Жанаозене гибридной электростанции для региона и заявил, что готов поддержать проекты, направленные на развитие региона.

«Мы верим, что гибридная электростанция укрепит энергетическую безопасность Мангистауской области и будет способствовать улучшению благосостояния жителей. Кроме того, этот проект снизит зависимость региона от нефтегазовой отрасли и позволит эффективно использовать природные ресурсы. Со своей стороны мы всегда готовы поддержать все инициативы, направленные на развитие региона», - сказал Нурдаулет Килыбай.

#энергетика #Мангистау #электростанция

Популярное

Все
«Котико» для котиков с улицы
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
На вершине слова
Шопинг всемогущий
Он памятник себе воздвиг… рукотворный
В школах ввели уроки личной безопасности
Что может сделать нас лучше?
В Астане проходит XII Международный форум «Антиконтрафакт»
Вдохновлять собственным примером
В Казахстане собран рекордный урожай зерновых
Шарбулак – «Үлгілі ауыл»
Почему в казахском языке нет диалектов?
Жена «врага народа»
В центр экономического притяжения превратилась СЭЗ «Қызылжар»
Некупленное мороженое мешает жить?
Объекты археологии и архитектуры нужно сберечь
На принципах честного служения народу
Работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник
Европейский вектор сотрудничества
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Мы – из Казахстана!
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Лица старого Уральска
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
Главе Минкультуры поручено взять на особый контроль подготовку к юбилейным датам 2025 года
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Глава государства назначил командующего войсками регионального командования «Астана»
Кобот мебель выпускает
69-летняя студентка из Турции учит казахский язык в университете Туркестана
Политическая дружба на принципах равенства и взаимоуважения
Стартовал чемпионат Азии по боксу
«Юные беркуты» трудностей не боятся
Продолжается международная акция «16 активных дней против насилия»
Вопрос жизни
Будем друзьями?
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики

Читайте также

Солнечные панели установят возле одной из школ Караганды
Некоторым казахстанцам предоставят скидку на товарный газ
В КМГ сделали заявление по ситуации в Озенмунайгазе
Бозумбаев отчитался перед президентом по проекту стоимостью…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]