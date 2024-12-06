Гибридную электростанцию построят в Мангистау

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял делегацию, возглавляемую гендиректором компании Arm Wind Федерико Пульезе и техническим директором Eni в Казахстане Андреа Римольди, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Фото: акимат Мангистауской области

В ходе встречи обсуждался проект строительства гибридной электростанции на основе современных технологий, строительство которой итальянская энергетическая компания Eni S.p.A и АО НК «КазМунайГаз» начали в Жанаозене.

Данная станция обеспечивает стабильное и низкоуглеродное производство электроэнергии путем объединения солнечных, ветровых и газовых электростанций.

Например, на солнечной электростанции мощностью 50 МВт будут установлены 82 тыс. современных солнечных панелей, что позволит эффективно преобразовывать солнечную энергию в электричество. Также в состав ветропарка мощностью 77 МВт входят 11 ветротурбин по 7 МВт каждая. Используя устойчивый ветровой поток региона (средняя скорость – 8,5 м/с), турбины обеспечат высокую производительность. Кроме того, газовая электростанция мощностью 120 МВт будет оснащена 6 газовыми турбинами мощностью по 20 МВт.

Запуск СЭС планируется в III квартале 2025 года, ГазЭС – во II квартале 2026 года, ВЭС – в IV квартале 2026 года.

Аким области Нурдаулет Килыбай подчеркнул важность строящейся в Жанаозене гибридной электростанции для региона и заявил, что готов поддержать проекты, направленные на развитие региона.