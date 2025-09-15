Гимнаст Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка вызова

Спорт
183

Результат в 15,066 балла принес ему победу

Фото: пресс-служба НОК РК

Серебряный призер Олимпийских игр Нариман Курбанов завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике в Париже (Франция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В финале упражнений на коне Курбанов набрал 15,066 балла - этот результат принес ему победу.

Второе место занял Гамлет Манукян из Армении - 14,800. Итальянец Габриэле Таргетта стал третьим - 14,733.

Зейнолла Идрисов финишировал четвертым - 14,633.

 

#победитель #гимнаст #Нариман Курбанов #Кубок вызова

