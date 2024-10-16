Глава АРРФР рассказала, банки каких стран откроют филиалы в Казахстане

Банки и финансы
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания в Мажилисе, рассказала, банки каких стран хотят открыть филиалы в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Мы ведем переговоры с представителями иностранных банков и несколько из них выразили интерес открыть в Казахстане свои филиалы. В первую очередь мы проверяем надежность их активов. Примерно от 10 млрд долларов до 20 млрд долларов составляют их активы. Для того чтобы привлечь эти иностранные банки, мы сейчас рассматриваем требования и ведем переговоры», - сказала она.

По ее информации, на данный момент три международные группы выразили интерес работать в нашей стране.

«Они изъявили желание открыть свои филиалы банков.  Это банк Южной Кореи «Южин». Их активы составляют примерно 135 млрд долларов. Три года назад они открыли свою микрокредитную организацию и на основе этой организации они хотят открыть свой банк в нашей стране. Также Катарский банк выкупил наш Bereke bank. Это крупный холдинг, который входит в состав этой группы. Они тоже изъявили желание работать в Казахстане, и мы дали им разрешение. Мы вели переговоры с представителями ОАЭ банка, и есть в Эмиратах банк ABCD. В Эмиратах его уровень на третьем месте в стране по популярности. Сейчас они хотят вести универсальную деятельность в нашей стране», - рассказала Абылкасымова.

#банки #Абылкасымова

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