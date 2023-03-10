Глава "Астана-Зеленстрой" наказан за взятку от замдиректора "Табигат-Сервис НС"

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В суде №2 столичного района Байконыр завершили рассмотрение дела в отношении генерального директора ТОО «Астана-Зеленстрой» А.Наурызали по факту получения 9 миллионов тенге от заместителя директора ТОО «Табигат-Сервис НС» С.Карловой за оказание предпочтения и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему содержанию зеленых насаждений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

По информации Антикора, приговором суда Наурызали признан виновным в получении взятки, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки – 185 миллионов тенге с лишением права занимать должности в государственных учреждениях.

Карлову суд приговорил к штрафу в размере 15-тикратной суммы взятки – 135 миллионов тенге.