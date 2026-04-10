Глава государства напомнил о значимости «Таза Қазақстан»

Дана Аменова
специальный корреспондент

Выступая на встрече с известными казахстанскими учёными, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности базовых общечеловеческих ценностей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем обращении Президент подчеркнул, что развитие науки и образования напрямую связано с уровнем общественного сознания и гражданской ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Крайне важно сформировать в обществе культуру чистоты и бережного отношения к природе.
Здесь я хочу особо отметить общенациональный проект «Таза Қазақстан». Суть этой инициативы не ограничивается благоустройством городов и сел.  Ее основная миссия заключается в обновлении общественного сознания, благодаря чему мы сможем пробудить в наших гражданах неравнодушное отношение к судьбе Родины, сопричастность к построению нашего общего будущего. Только там, где во главу угла поставлены такие ценности, как ответственность, справедливость и взаимное уважение, возможны рост и процветание», – отметил Глава государства.

Также Касым-Жомарт Токаев добавил, что эти установки разделяют все цивилизованные государства и народы. Именно они легли в основу новой Народной Конституции.

«Мы встали на путь развития, стали конкурентоспособной на глобальном уровне страной. У нас есть значимые достижения. В первую очередь, это высокое качество человеческого капитала», – заключил он. 

#Токаев #наука #Акорда #инициатива #«Таза Қазақстан»

