В своем обращении Президент подчеркнул, что развитие науки и образования напрямую связано с уровнем общественного сознания и гражданской ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Крайне важно сформировать в обществе культуру чистоты и бережного отношения к природе.

Здесь я хочу особо отметить общенациональный проект «Таза Қазақстан». Суть этой инициативы не ограничивается благоустройством городов и сел. Ее основная миссия заключается в обновлении общественного сознания, благодаря чему мы сможем пробудить в наших гражданах неравнодушное отношение к судьбе Родины, сопричастность к построению нашего общего будущего. Только там, где во главу угла поставлены такие ценности, как ответственность, справедливость и взаимное уважение, возможны рост и процветание», – отметил Глава государства.

Также Касым-Жомарт Токаев добавил, что эти установки разделяют все цивилизованные государства и народы. Именно они легли в основу новой Народной Конституции.