Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туризма

Чтобы поднять долю туризма в структуре экономики, которая снизилась с 3,7 до 3,2%, необходимо реализовать недавно принятую Концепцию развития туристской отрасли РК на 2023–2029 годы. Она постоянно актуализируется, и уже по итогам этого года мы будем наблюдать положительные результаты, ведь рост объема ВДС в отрасли туризма к 2029 году должен достичь 6,3 трлн тенге. Считаем, если все заинтересованные стороны будут работать в ускоренном темпе, этот показатель будет достигнут.

Чтобы продолжить развивать деловую среду в сфере туризма и занять более достойное, чем существующее 70-е из 119 стран, место в рейтинге Всемирного экономического форума, необходимо продолжить работу по введению новых форм мер господдержки. На сегодняшний день в Казахстане субъекты туристского бизнеса имеют возможность получить господдержку по семи направлениям. Эти меры были впервые внедрены в 2022 году.

По итогам первых двух лет мы видим возможности их совершенствования и расширения. Например, программу Kids Go Free планируем распространить на детские школьные группы.

Также в целях дальнейшего стимулирования внутреннего туризма будет внедрен туристский кэшбэк от стоимости тура. Это достаточно знакомый механизм в повседневной жизни, и его применение будет стимулировать массовый туризм. Такой опыт имеется у Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Предполагается, что механизм будет предусматривать выплату компенсации расходов туристов на организованные внутренние путешествия до 20% от стоимости тура. Кэшбэк будет предоставляться только отдыхающим в рамках туристского продукта, приобретенного у отечественного туроператора. Эта мера позволит повысить культуру организованного отдыха, доступность путешествий внутри страны и будет направлена только на отечественных туристов.

Еще одна новелла заключается в разрешении фермерам заниматься агротуризмом на своих землях. Это позволит создать дополнительную занятость для более чем 10 тыс. сельских жителей и повысить уровень благосостояния сельских территорий.

Что касается автодорог, то это одна из самых наболевших проблем, и она, к счастью, сегодня решается. Минис­терство транспорта в последнее время активно строит подъездные пути к наи­более популярным туристским объектам. К примеру, в 2023 году проложено 200 км автомобильных дорог, ведущих к туристским местам и природным досто­примечательностям Казахстана (11 проектов на общую сумму 28,1 млрд тенге). Эта работа будет продолжена, причем в ускоренном темпе.

С этого года по поручению заместителя Премьер-министра Романа Скляра Министерством транспорта разработана бюджетная программа по ремонту дорог к туробъектам. Собраны заявки на 91 проект на сумму 108 млрд тенге. Реализация данной программы позволит отремонтировать более тысячи километров дорог к туристским местам.

Теперь о расширении присутствия лоукостеров на популярных авиамарш­рутах. Сейчас их доля в структуре пассажирских авиаперевозок Казахстана составляет всего 21%, и мы этот вопрос также будем прорабатывать с Минис­терством транспорта.

В этом году планируются к открытию три новых терминала аэропортов Алматы (запущен с 1 июня), Шымкента (до конца года) и Кызылорды (август). В Казахстане до 2027 года действует Пятая степень свободы воздуха – это разрешение выполнять полеты между двумя иностранными государствами при условии, что конечным пунктом назначения будет страна авиакомпании.

Режим «открытого неба» действует в 13 международных аэропортах страны. Все это и вводимые безвизовые режимы позволят нам расширить присутствие лоукостеров на популярных авиамарш­рутах, тем более что совсем недавно малайзийская AirAsia уже совершила в Казахстан свой инаугурационный рейс.

Щучинско-Боровскую курортную зону мы будем развивать более активными темпами, разработана Концепция на 2024–2029 годы, к ней прилагаются «дорожные карты» с уклоном на цифровизацию.

По привлечению инвестиций на пос­тоянной основе оказывается экспертная и консультационная поддержка в реализации инвестиционных проектов в сфере туризма. В этих целях осуществляется постоянный мониторинг реализации пула инвестпроектов, определяются перспективные направления для развития, проводится оценка их потенциала и возможных рисков. По итогам 2023 года сформирован пул из 242 инвестпроектов с общим объемом инвестиций на сумму 643,7 млрд тенге, из которых реализованы 117 – на 57,1 млрд тенге с обеспечением 14,5 тыс. койко-мест и 2 тыс. постоянных рабочих мест.

Мы активно работали с якорными инвесторами для успешной реализации проектов по развитию экологического туризма в национальных парках. В 2021 году нами привлечены инвесторы для национальных парков «Көлсай көлдері», «Шарын» и «Алтын-Эмель», в 2023-м были построены визит-центры «Шарын», «Алтын-Эмель» и «Батан» на 2,8 млрд тенге.

Для повышения инвестиционной привлекательности оказывается сервисная поддержка инициаторам проектов по разработке бизнес-планов. В 2023 году подготовлены бизнес-планы по таким проектам, как база отдыха «Qoiandy demalys aimagy», санаторно-оздоровительный комплекс «Нұр», санаторно-оздоровительный центр на побережье озера Алаколь, многофунк­циональный СПА-курорт «Ақ көл», гос­тиничный комплекс в Конаеве и зона отдыха «Тау Рахат».

Теперь мы будем оказывать поддерж­ку инвесторам, которые изъявят желание инвестировать в приоритетные туристские территории, в начале года они были расширены до двадцати. Конечно, после критики Президента их количество, скорее всего, будет пересматриваться, но в целом инвес­тиции будут рассматриваться вокруг этих проектов. При этом уклон теперь будет сделан на все отрасли, которые касаются туризма.