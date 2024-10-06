Глава государства оценил работу правительства

Президент
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Главная задача, стоящая перед Кабмином, подчеркнул лидер Казахстана, – поиск источников экономического роста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе брифинга на избирательном участке президента страны попросили оценить деятельность нынешнего правительства республики.

«Правительство, на мой взгляд, работает активно, старается, выполняет задачи, поставленные мной как главой государства. У нас очень напряженная работа, которая может быть не видна средствам массовой информации. Я получаю информацию, много читаю, нахожусь в курсе всех событий и, конечно же, указываю на недостатки в работе и министров, и правительства. Но 7 месяцев – это небольшой срок. Члены Правительства должны показать себя. Главная задача – это поиск источников экономического роста в нашей стране», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня в Казахстане проходит всенародное голосование по строительству атомной электростанции (АЭС).

На голосование вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев будут доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен». Бюллетени напечатаны на двух языках — казахском и русском.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. Всего, по закону о республиканском референдуме, сегодня в голосовании могут принять участие 12 244 683 человека.

#Касым-Жомарт Токаев #Правительство #Кабмин #оценка

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