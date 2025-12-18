Программу официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Японию продолжило посещение Мэйджи Джингу – крупнейшего синтоистского храма Токио, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Комплекс, возведенный в 1920 году, имеет статус императорского святилища. На его территории расположен живописный парк, насчитывающий около 120 тысяч деревьев и кустов.

Храм посвящен императору Мэйджи, чье правление было ознаменовано глубокими политическими и социально-экономическими реформами, благодаря которым Япония превратилась в одну из наиболее развитых стран мира.

В завершение мероприятия Президент Касым-Жомарт Токаев оставил запись в книге почетных гостей.

«Храм Мэйджи Джингу – символ нерушимого единства и национальной самобытности, имеющий глубокое историческое значение для японского народа. Желаю процветания Стране восходящего солнца!» – написал Глава государства.

В честь Президента Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием от имени Императора Нарухито.