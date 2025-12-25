Школа обеспечивает воспитанников обучением, бесплатным питанием и проживанием
В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью специализированной военной школы-интерната, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства осмотрел учебные кабинеты и спортивный зал.
Президенту доложили, что в учреждении обучаются и проживают 180 детей. Учебная программа охватывает период с 7 по 11 классы.
Одна из важных целей школы – военно-патриотическое воспитание для подготовки будущих защитников Родины. Курсанты участвуют в работе кружков по робототехнике, управлению дронами, искусственному интеллекту. Будущие военнослужащие проходят интенсивную подготовку по английскому языку.
В беседе с учащимися Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание развитию системы военного образования.
В завершение мероприятия Глава государства подарил школе портрет Бауыржана Момышулы и школьный автобус отечественного производства.