Глава государства принял президента Orano S.A. Николя Маса

Энергетика , Президент
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Оrano S.A. – лидер атомной промышленности Франции

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе встречи с главой Orano S.A. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул большой потенциал для дальнейшего сотрудничества Казахстана с компанией в энергетической отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства отметил важность партнерства, которое позволит Казахстану развивать высокотехнологичные отрасли, одновременно обеспечивая надежные и безопасные поставки природного урана во Францию.

На встрече также были обсуждены перспективы укрепления стратегического казахско-французского партнерства в научно-технической сфере, а также в области добычи и переработки редких металлов.

Оrano S.A. – крупная международная французская промышленная компания, лидер атомной промышленности Франции. За 2023 год доходы компании составили 4.8 млрд евро.

#Франция #Токаев #президент #компания #Orano

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