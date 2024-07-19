Глава государства принял Саясата Нурбека

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Саясат Нурбек представил ряд инициатив и проектов, направленных на развитие системы высшего образования и науки. Он сообщил, что на сегодня в стране открыты 25 филиалов иностранных вузов. С зарубежными партнерами достигнуты договоренности по трансформации региональных государственных университетов в исследовательские вузы с международными стандартами обучения.

В текущем году начато внедрение новых инструментов финансовой поддержки студентов: единая добровольная накопительная система «Келешек», «Нацфонд – детям», льготные образовательные кредиты и дифференцированные гранты. Эти меры направлены на обеспечение доступа к высшему образованию для всех слоев населения.

Министр отчитался о выполнении поручений президента по развитию искусственного интеллекта. На сегодняшний день в 8 вузах по 15 образовательным программам ведется обучение более 2000 студентов по искусственному интеллекту; в целях развития кадрового потенциала для цифровой экономики налажено сотрудничество с такими транснациональными компаниями, как Google, Nvidia, Coursera, 01 Edu System и Huawei.

В рамках программы «Болашак» планируется ежегодно выделять 100 стипендий на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта.



Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию инфраструктуры высшего образования и науки, включая строительство общежитий.