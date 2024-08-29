Президент наградил работников нефтегазовой отрасли

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном собрании, посвященном 125-летию нефтегазовой отрасли Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил работников отрасли с этой знаменательной датой.

« Как известно, первая казахская нефть была добыта в Атырауской области на стыке веков. Начиная с того времени и по сегодняшний день углеводороды играют огромную роль в экономике страны. Не зря нефть называют черным золотом. Развитие цивилизации и ее технические достижения неразрывно связаны с освоением энергетических ресурсов. Именно они служат движущей силой научно-технического прогресса. Несомненно, нефтедобыча в нашей стране также внесла свою лепту в этот важный процесс » , – сказал глава государства.

Как подчеркнул президент, нефтяная промышленность Казахстана имеет свою богатую историю и традиции. В ее становление и развитие огромный вклад внесли известные отечественные ученые и нефтяники.

«Благодаря труду таких выдающихся специалистов, как Сафи Утебаев, Жолдаскали Досмухамбетов, Булекбай Сагингалиев, были разведаны и открыты месторождения, которые обеспечивают благополучие нашей страны. Безусловно, их вклад в развитие отечественной нефтегазовой сферы всегда будет служить примером для молодежи. Отрадно, что почетное дело ветеранов достойно продолжает и подрастающее поколение. Сложились уже целые трудовые династии, а добыча черного золота стала приоритетной отраслью в нескольких регионах нашей страны», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, нефть и газ являются стратегическими ресурсами, основой национальной экономики.

« Это стало возможным благодаря упорному и самоотверженному труду нефтяников. Сегодня в этой сфере работают около 250 тысяч человек. Сама отрасль идет в ногу со временем. В производство внедряются инновационные технологии, утверждены новые стандарты экологической безопасности. Помимо добычи сырья в Казахстане налажена и его переработка. У нас производится большая часть видов топлива и нефтепродуктов. Несомненно, огромная заслуга в этом принадлежит национальной компании «КазМунайГаз». Казахстан вошел в число стран, играющих ключевую роль на мировом нефтяном рынке. У нас появились и всемирно известные бренды. Укрепилась энергетическая безопасность страны » , – отметил он.

Президент отдельно остановился на вкладе, который вносят в развитие отрасли такие ведущие мировые нефтегазовые корпорации, как Chevron, ExxonMobil, CNPC, Eni, Shell, ЛУКОЙЛ, Total и Sinopec.

«Разработка Тенгиза, Кашагана, Карачаганака, реализация проекта КТК – яркие примеры взаимовыгодного сотрудничества государства и инвесторов. Благодаря открытой и выверенной политике в этой сфере Казахстан плотно интегрирован в глобальную экономику, привлекает большой объем инвестиций», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, в энергетической сфере происходят кардинальные изменения, усиливается значимость логистической отрасли и экологии. Далее в выступлении были обозначены задачи, которые предстоит решить в этом секторе в будущем.

«Нефтегазовая отрасль в мире находится на переднем крае научно-технологического прогресса. Чтобы обеспечить устойчивый рост объемов добычи, надо активно внедрять передовые технологии в геологоразведку и освоение месторождений. В условиях беспрецедентной международной турбулентности приоритетная задача – дальнейшая диверсификация экспортных маршрутов. Огромное значение имеет развитие нефтеперерабатывающего сектора. Нужно обеспечить стабильное производство нефтепродуктов, соответствующих современным экологическим стандартам. Весьма перспективная отрасль – нефтегазохимия», – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о недавнем запуске полипропиленового завода в Атырау и подчеркнул важность своевременной реализации других намеченных проектов в этой сфере.

«Мы должны расширять свои возможности по производству продукции высокого передела. Нефтегаз – огромная отрасль, которая должна выступать одним из двигателей развития среднего бизнеса в стране. Государство предпринимает комплексные шаги для достижения этой цели. Необходимо, чтобы крупные предприятия сектора последовательно повышали уровень локализации, в приоритетном порядке использовали для своих нужд продукцию казахстанских предпринимателей. Принципиальным является дальнейшее усиление социальной ответственности и расширение вклада в развитие социально значимой инфраструктуры. Особое внимание следует уделить подготовке квалифицированных кадров», – подытожил свое выступление глава государства.

В завершение торжественного собрания президент вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в развитие отрасли.