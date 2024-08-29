Президент наградил работников нефтегазовой отрасли

Энергетика , Президент
76
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном собрании, посвященном 125-летию нефтегазовой отрасли Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил работников отрасли с этой знаменательной датой.

«Как известно, первая казахская нефть была добыта в Атырауской области на стыке веков. Начиная с того времени и по сегодняшний день углеводороды играют огромную роль в экономике страны. Не зря нефть называют черным золотом. Развитие цивилизации и ее технические достижения неразрывно связаны с освоением энергетических ресурсов. Именно они служат движущей силой научно-технического прогресса. Несомненно, нефтедобыча в нашей стране также внесла свою лепту в этот важный процесс», – сказал глава государства.

Как подчеркнул президент, нефтяная промышленность Казахстана имеет свою богатую историю и традиции. В ее становление и развитие огромный вклад внесли известные отечественные ученые и нефтяники.

«Благодаря труду таких выдающихся специалистов, как Сафи Утебаев, Жолдаскали Досмухамбетов, Булекбай Сагингалиев, были разведаны и открыты месторождения, которые обеспечивают благополучие нашей страны. Безусловно, их вклад в развитие отечественной нефтегазовой сферы всегда будет служить примером для молодежи. Отрадно, что почетное дело ветеранов достойно продолжает и подрастающее поколение. Сложились уже целые трудовые династии, а добыча черного золота стала приоритетной отраслью в нескольких регионах нашей страны», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, нефть и газ являются стратегическими ресурсами, основой национальной экономики.

«Это стало возможным благодаря упорному и самоотверженному труду нефтяников. Сегодня в этой сфере работают около 250 тысяч человек. Сама отрасль идет в ногу со временем. В производство внедряются инновационные технологии, утверждены новые стандарты экологической безопасности. Помимо добычи сырья в Казахстане налажена и его переработка. У нас производится большая часть видов топлива и нефтепродуктов. Несомненно, огромная заслуга в этом принадлежит национальной компании «КазМунайГаз». Казахстан вошел в число стран, играющих ключевую роль на мировом нефтяном рынке. У нас появились и всемирно известные бренды. Укрепилась энергетическая безопасность страны», – отметил он.

Президент отдельно остановился на вкладе, который вносят в развитие отрасли такие ведущие мировые нефтегазовые корпорации, как Chevron, ExxonMobil, CNPC, Eni, Shell, ЛУКОЙЛ, Total и Sinopec.

«Разработка Тенгиза, Кашагана, Карачаганака, реализация проекта КТК – яркие примеры взаимовыгодного сотрудничества государства и инвесторов. Благодаря открытой и выверенной политике в этой сфере Казахстан плотно интегрирован в глобальную экономику, привлекает большой объем инвестиций», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, в энергетической сфере происходят кардинальные изменения, усиливается значимость логистической отрасли и экологии. Далее в выступлении были обозначены задачи, которые предстоит решить в этом секторе в будущем.

«Нефтегазовая отрасль в мире находится на переднем крае научно-технологического прогресса. Чтобы обеспечить устойчивый рост объемов добычи, надо активно внедрять передовые технологии в геологоразведку и освоение месторождений. В условиях беспрецедентной международной турбулентности приоритетная задача – дальнейшая диверсификация экспортных маршрутов. Огромное значение имеет развитие нефтеперерабатывающего сектора. Нужно обеспечить стабильное производство нефтепродуктов, соответствующих современным экологическим стандартам. Весьма перспективная отрасль – нефтегазохимия», – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о недавнем запуске полипропиленового завода в Атырау и подчеркнул важность своевременной реализации других намеченных проектов в этой сфере.

«Мы должны расширять свои возможности по производству продукции высокого передела. Нефтегаз – огромная отрасль, которая должна выступать одним из двигателей развития среднего бизнеса в стране. Государство предпринимает комплексные шаги для достижения этой цели. Необходимо, чтобы крупные предприятия сектора последовательно повышали уровень локализации, в приоритетном порядке использовали для своих нужд продукцию казахстанских предпринимателей. Принципиальным является дальнейшее усиление социальной ответственности и расширение вклада в развитие социально значимой инфраструктуры. Особое внимание следует уделить подготовке квалифицированных кадров», – подытожил свое выступление глава государства.

В завершение торжественного собрания президент вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в развитие отрасли.

#Токаев #задачи #поздравления #нефтегазовая отрасль

Популярное

Все
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Осудили карагандинца, избившего водителя скорой помощи
Наполняемость Капшагайского водохранилища позволит решить проблему нехватки поливной воды
До 25 тыс. тенге доходит цена одной тонны угля в области Жетысу
29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний
В Астане подвели итоги Олимпиады в Париже-2024
Переговоры по линии ООН
В Казахстане запретили вывозить бензин и ввозить яблоки автотранспортом
Слушающее и слышащее государство: сенаторы провели ряд встреч в регионах
Меры по противодействию наркопреступности обсудили в Генпрокуратуре
Эксперты обсудили вопросы безопасности атомных электростанций
Конференция о взаимодействии безъядерных зон прошла в Астане
Пострадавшие от паводка в Северном Казахстане получают жилье и поддержку
Пенсия или разочарование: как реформировать пенсионную систему?
В Казахстане воссоздана гидрогеологическая служба
В Париже стартовали Паралимпийские игры
Состоялся праздничный урок
Чтоб куриное яйцо золотым не стало
Казахстан завоевал 82 золотые медали
Более 500 млн кубометров воды направил Кыргызстан в РК в этот поливной сезон
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Экспедиция за зубами древних акул
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Рыбалка закончилась трагедией
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Небезопасный детский сад
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
В Душанбе прошел концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана
В Астане завершился третий республиканский форум молодых учителей «Жас ұстаз: табысқа апарар жол»
Если есть любовь к небу, то это навсегда
Аферист в погонах
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили с совместным заявлением
Сектор «Банкрот» на барабане! С 25 августа вступят в силу новые правила для процедуры внесудебного банкротства
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
АЭС станет ключевым звеном
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Токаев подписал указ о награждении шахтеров
Белый верх – темный низ?
Гидроузлы выстояли, но готовы ли они к следующему натиску стихии?
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Появится парк на «Колесных рядах»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде

Читайте также

Конференция о взаимодействии безъядерных зон прошла в Астане
Эксперты обсудили вопросы безопасности атомных электростанц…
29 августа отмечается Международный день действий против яд…
До 25 тыс. тенге доходит цена одной тонны угля в области Же…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]