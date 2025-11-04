Во время встречи были обсуждены ключевые направления развития строительной отрасли, а также участие частного бизнеса в реализации инфраструктурных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что за 10 лет с момента основания компания Qazaq Stroy реализовала свыше 55 проектов, построив более 4,8 млн кв. м жилья, из которых 3,6 млн кв. м составляют социальные объекты.

Как отметил Нурлан Артыкбаев, Qazaq Stroy активно осуществляет социальные инициативы, направленные на поддержку граждан и развитие городской инфраструктуры.

Компания ежегодно предоставляет более 100 квартир многодетным и малообеспеченным семьям.