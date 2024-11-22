Глава государства уделяет особое внимание лицам с особыми потребностями – AMANAT

Общество
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В Астане в преддверии Международного дня инвалидов прошла XVII торжественная церемония награждения лауреатов общественной премии «Жан Шуақ», организованная Казахстанской конфедерацией инвалидов при поддержке партии AMANAT, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото: пресс-служба партии

Данная премия ежегодно присуждается людям с инвалидностью, добившихся особых результатов в общественной деятельности.

Открывая церемонию награждения, спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов отметил, что вопросы улучшения качества жизни граждан с особыми потребностями находятся в центре внимания президента Касым-Жомарта Токаева.

«Об уровне зрелости общества, его человеческой, гражданской ответственности принято судить именно по отношению к людям с особыми потребностями. В нашей стране это отношение изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону. В основе этих изменений лежит политика президента страны Касым-Жомарта Токаева, направленная на построение социально Справедливого Казахстана. Надо сказать, мы долгое время жили в условиях стереотипов, что люди с инвалидностью нуждаются только в защите, и им нужно помогать. Но сейчас эти стереотипы беспощадно разрушаются», – сказал он.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что все участники «Жан Шуақ» – это победители, которые своим упорством и патриотизмом демонстрируют пример для всех. Яркий тому пример – выступление национальной сборной на Паралимпийских играх в этом году, когда наши спортсмены 9 раз поднимались на пьедестал почета в Париже. Президент особо отметил эти достижения, наградив всех паралимпийских призеров и их тренеров государственными орденами.

Ерлан Кошанов также добавил, что в рамках реализации предвыборной программы партии «Вместе с народом!» было запущено приложение «Aleumet» для заказа товаров и услуг лицами с инвалидностью, трудоустроено почти 15 тысяч людей с особыми потребностями. Также в рамках проекта «Кедергісіз келешек» только в текущем году для граждан с инвалидностью адаптировано 4 тысячи объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, уже второй год подряд в Мажилисе работает депутатская группа «Инклюзивный парламент», куда входят порядка 20 депутатов парламента. Благодаря их работе в законе по жилищной политике для лиц с инвалидностью и семей, имеющих детей с инвалидностью, предусмотрено предоставление первоочередного права на получение жилья, увеличено число квот приема в колледжи для лиц с инвалидностью.

В этом году глава государства назначил Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения мажилисмена, члена группы «Инклюзивный Парламент» Кенжегула Сейтжана.

В свою очередь президент Казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбекова отметила, что церемония вручения премии «Жан Шуак» проводится с 2008 года и за эти годы премии были удостоены порядка 90 человек. В этом году по результатам открытого голосования решением организационной комиссии определены 8 лауреатов.

«Наша главная задача – помогать людям с инвалидностью интегрироваться в общество, раскрывать их потенциал, предоставлять новые возможности для реализации и поддерживать их стремление быть активными и полезными для окружающих, всячески поощрять их решимость развиваться и идти вперед», – сказала она.

Так, обладателем премии «За силу духа и стремление к победе» стал первый двукратный паралимпийский чемпион в истории Казахстана, пауэрлифтер Давид Дегтярев.

В номинации «За вклад в развитие науки, образовательной деятельности, за стремление к знаниям» награды удостоен Ербек Бакиев из Шымкента. В течении пяти лет он был ведущим программы «Ерекше жандар» на телеканале «Отырар», где продвигал творчество и достижения людей с инвалидностью.

Женисгуль Даулетова из села М.Туймебаев Алматинской области получила премию в номинации «За вклад в развитие предпринимательской деятельности». Она является известным мастером рукоделия, без малого 20 лет занимается изготовлением көрпе, подушек и казахской национальной одежды.

«За вклад в позитивное изменение общественного сознания по отношению к людям с инвалидностью» статуэтку получил общественный деятель, участник и организатор массовых забегов для людей с особыми потребностями Нурлан Сыздыков из Астаны.

В номинации «За выдающиеся достижения в области искусства» победителем признан Абылайхан Асылбай из Семея. Чеканщик, ювелир и резчик по кости, финалист республиканского конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства на «ЭКСПО – 2017».

Обладателем премии «За выдающиеся достижения в области культуры» стал творческий коллектив театра неслышащих танцоров «Sensitive» из Петропавловска. Североказахстанский ансамбль существует уже 18 лет и за это время стал известен не только в Казахстане, но и на мировой сцене. В этом году на международном фестивале во Франции «Sensitive» был признан лучшим хореографическим коллективом Каннского фестиваля креативных искусств.

Лауреатом премии в номинации «За выдающиеся достижения в области спорта» стала многократная чемпионка РК по пауэрлифтингу, бронзовый призер Азиатских Паралимпийских игр Гулим Курманбаева из города Кандыагаша Актюбинской области.

За заслуги в общественной деятельности специальной премией от фонда им. Ирана Омарбекова отмечена блогер Зауре Ускимбаева из Кызылорды.

Каждый лауреат также удостоен денежного приза в размере 1 млн тенге.

Для участников и гостей церемонии была организована выставка изобразительного и прикладного искусства, где каждое произведение было создано мастерами с особыми потребностями.

#AMANAT #общественная премия

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