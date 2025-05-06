Глава Мажилиса вручил Шандору Фазекашу орден «Достық»

Международное сотрудничество,Мажилис
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Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с делегацией Государственного Собрания Венгрии во главе с руководителем группы по сотрудничеству с Казахстаном Шандором Фазекашем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: пресс-служба Мажилиса

Приветствуя венгерских депутатов, Ерлан Кошанов подчеркнул, что народы Казахстана и Венгрии связывает стратегическое партнерство.

– Казахстан высоко ценит прочные узы сотрудничества с Венгрией – нашим стратегическим партнером в Европейском Союзе. Наши братские страны объединены общими ценностями независимости, мира и национальной культуры. Общее историческое наследие продолжает вдохновлять нас на плодотворный диалог и многогранное взаимодействие. Залогом тому являются доверительные отношения между нашими лидерами. Символично, что первый государственный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Будапешт в ноябре 2024 года проходил в год 10-летия нашего стратегического партнерства, – сказал Спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что Мажилис придаёт большое значение развитию межпарламентских связей с Государственным Собранием Венгрии. В рамках прошлогоднего визита в Будапешт было подписано Соглашение о сотрудничестве между парламентами двух стран, которое стало прочной основой для развития двусторонних отношений. Он также отметил активную работу венгерских депутатов в рамках группы по межпарламентскому сотрудничеству и поздравил Шандора Фазекаша с недавним избранием на пост председателя группы дружбы с Казахстаном.

В свою очередь, Шандор Фазекаш передал казахстанскому народу теплые приветствия от венгерских кыпчаков, которые, по его словам, проживают примерно в 50 населенных пунктах Венгрии и ценят свою связь с исторической родиной предков.

– Для нас наши общие корни имеют особое значение. Эти знания, это наследие мы стремимся передать следующим поколениям. И мы очень ценим, что с 1990 года мы смогли вновь обрести наши исторические связи и начать заново строить отношения между нашими странами и народами. Для венгерских кыпчаков и всего венгерского народа важно, что Казахстан стал независимой страной и успешно строит благополучное общество, благодаря чему мы смогли наладить крепкие связи в сфере дипломатии, экономики, культуры, – отметил глава венгерской делегации.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сферах сельского хозяйства, экологии, культуры.

Спикер Мажилиса отметил плодотворное взаимодействие обеих стран в Организации тюркских государств и ТЮРКПА, подчеркнул значимость развития контактов с венгерскими коллегами в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы и других многосторонних структур.

В завершение встречи Ерлан Кошанов от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вручил Шандору Фазекашу орден «Достық» II степени за укрепление дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Венгрией.

 

#мажилис #переговоры #Кошанов #Венгрия

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