Глава МЧС отказался комментировать слова Скляра о том, что в Экибастузе не было "вселенской катастрофы"

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Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление вице-премьера Романа Скляра о том, что в Экибастузе не было «вселенской катастрофы», сообщил, что не вправе оценивать мнения вышестоящих руководителей, передает Kazpravda.kz.

«Я не имею права оценивать вышестоящего руководителя, первого вице-премьера, его оценку деятельности. Я скажу за наше министерство, что любая ЧС, будь даже незначительная, которая происходит на территории Казахстана, имеет право быть освещена и это обязанность нашего министерства – отреагировать на ЧС, что было и сделано», – сказал он.

Также глава МЧС согласился с критикой главы государства о работе спасательных служб.

«То, что министерство подверглось критике со стороны главы государства, что недоработали, я абсолютно с этим согласен. Потому что совершенству нет предела, и мы должны сделать из этого выводы, отработать алгоритм действий наших подразделений и смежных ведомств для того, чтобы в дальнейшем более оперативно решать вопросы, чтобы не было таких длительных сроков ликвидации ЧС», – сказал Ильин