Глава Минфина на вопрос о причастности окружения Назарбаева к коррупции на таможне: Вы сами назвали конечных бенефициаров

В Мажилисе журналисты попросили заместителя премьер-министра-министра финансов Ерулана Жамаубаева прокомментировать информацию о причастности окружения первого президента РК Нурсултана Назарбаева к коррупции и хищениям на таможне, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Ерулан Жамаубаев напомнил, что в прошлом году президент страны дал поручение навести порядок в таможенной сфере.

«В этой связи нами было выявлено очень много нарушений, совместно с Генпрокуратурой и другими правоохранительными органами создана рабочая группа, она работала, все выявленные факты переданы в правоохранительные структуры. Сейчас ведется расследование. И пополнение, естественно, бюджета, теми суммами, которые не были своевременно оплачены со стороны тех нарушителей. В прошлом году около 50 миллиардов тенге было взыскано с нарушителей. Там было несколько экономических операторов, которые нарушали. Конечных бенифициаров вы сами назвали», – сказал он.

На вопрос о том, кто был конечным бенефициаром, глава Минфина ответил, что «их было много».

«Их очень много на самом деле. Было более 15 экономических операторов. Но конкретно по каким именно велись уголовные дела и конкретно какие суммы – могут ответить правоохранительные структуры. Я могу только ответить, сколько поступило в бюджет – это около 50 миллиардов тенге», – сказал он.