Глава Минфина не исключает смену акционера АМТ

Энергетика
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев подтвердил, что Правительство РК ведет переговоры с акционером «АрселорМиттал» об их уходе из страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото пресс-службы Правительства РК

«Вы же все уже слышали, заявление было сделано. Этим вопросом занимается непосредственно Роман Скляр (первый заместитель премьер-министра РК – прим. ред.)», – сообщил Жамаубаев журналистам на вопрос о том, будут ли проданы активы АМТ российской компании «Северсталь».

Он также отметил, что переговорами по крупному предприятию должен заниматься «определенный круг лиц», так как это должен быть серьезный переговорный процесс.

«Если каждый будет на своем уровне комментировать некомпетентно, это будет неправильно. Тем более может повлиять на переговорный процесс. Поэтому заявление уже было сделано. Политическое решение, я думаю, есть. Поэтому будем работать», – сказал Жамаубаев.

Напомним, президент страны Касым-Жомарт Токаев после гибели шахтеров на шахте «Казахстанская» в августе этого года поручил Правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии.

В сообщении Акорды тогда прозвучало, что продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для пребывания на казахстанском рынке.

#АМТ #Правительство #Жамаубаев #акционер

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