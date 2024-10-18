Глава Минпрома Канат Шарлапаев прибыл в Пекин

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев прибыл в Пекин для укрепления дружественных связей между Казахстаном и КНР, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Фото: Министерство промышленности и строительства

В рамках рабочей поездки Канат Шарлапаев провел встречи с главами корпораций в сфере электроэнергетики, углехимии, машиностроения.

Отмечается, что в настоящее время промышленная кооперация предусматривает 74 проектов на общую сумму 21,7 млрд. долларов США.

Канат Шарлапаев провел встречу с главой совета директоров Shanghai Shanyuhai Investment Grou» Сюн Сюнем в целях обсуждения сотрудничества в сфере горнодобывающей промышленности и президентом «Foton International», вице-президентом Beiqi Foton Moto» Фу Цзюнем для рассмотрения вопросов реализации совместного проекта в сфере машиностроения и строительства.

Китайская компания Beiqi Foton Motor была образована благодаря объединению более 100 компаний из 13 регионов КНР. Это один из крупнейших производителей коммерческих транспортных средств в стране. Компания сотрудничает с ТОО Hyundai Trans Autо», на казахстанском предприятии производят транспорт марки FOTO.