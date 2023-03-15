Глава Минтруда прокомментировала замеченную населением разницу между накопленными и фактическими пенсионными

По словам министра, по этому вопросу ожидается официальный ответ от ЕНПФ.

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Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, прокомментировала замеченную населением разницу между накопленными и фактическими пенсионными, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Журналисты поинтересовались, по какой причине некоторые казахстанцы на счетах ЕНПФ увидели разницу между накопленной и фактической суммой. Так, констатировали они, вызывает недоумение, как на счете с накопленными 7 миллионами тенге вдруг появилась сумма в 6,9 миллиона.

«Я этот вопрос рассмотрела с представителями ЕНПФ. Ожидаю ответ. Пока первый на сегодня ответ – курсовая разница, которая произошла. Давайте я получу официальный ответ и поясню более подробно», - сказала министр.