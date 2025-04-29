Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам министра, Руслану Берденову помогали две бригады хирургов — операция длилась четыре часа. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«При поступлении двумя бригадами хирургов в течение четырех часов была проведена необходимая оперативная помощь. Сегодня состояние пациента стабильное, он самостоятельно передвигается, но пока находится под наблюдением врачей», – сказала Альназарова на брифинге в правительстве.

Напомним, вечером 21 апреля возле здания городского акимата на замакима Шымкента было совершено покушение.

Позже депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров в интервью журналистам в парламенте прокомментировал покушение на жизнь своего экс-коллеги и однопартийца.