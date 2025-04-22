Вчера вечером неизвестный выстрелил из охотничьего оружия в заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инцидент произошёл около 20:30 вблизи здания городского акимата. Экс-депутат Мажилиса был госпитализирован в городскую больницу с огнестрельными ранениями правого бедра и плеча.

Информацию о происшествии подтвердили в Департаменте полиции Шымкента. По данным правоохранительных органов, подозреваемый в стрельбе задержан и водворен в ИВС, возбуждено уголовное дело. Ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в конце февраля текущего года Мажилис принял постановление о прекращении полномочий парламентария Руслана Берденова.

Позже стало известно о назначении экс-депутата на должность заместителя акима Шымкента.