Депутат Айдарбек Ходжаназаров в интервью журналистам в Мажилисе прокомментировал покушение на жизнь своего экс-коллеги и однопартийца Руслана Берденова, передает корреспондент Kazpravda.kz
«Пока нельзя сказать, что все хорошо, потому что он был тяжело ранен. По нему произвели три выстрела. После такого нападения, такой стрельбы, тяжело остаться в живых, хотя Руслан и занимается спортом. Реабилитация займет некоторое время. Мы сами сильно переволновались», - сказал он.
При этом мажилисмен считает, что политической подоплеки в совершенном преступлении нет.
«По-моему мнению, политической подоплеки тут нет. Это личное дело. (..) Он пока еще не может дать показания», - сказал руководитель партии Respublica.
Напомним, 21 апреля на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова было совершено покушение. Инцидент произошел вечером возле здания городского акимата. Экс-депутат Мажилиса был госпитализирован в городскую больницу с огнестрельными ранениями правого бедра и плеча. Подозреваемый задержан, ведется расследование.